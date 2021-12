Sonia Bruganelli criticata dagli haters per l’esperienza al Grande Fratello Vip: la confessione a Verissimo

Programmi TV

A Verissimo sono intervenuti in video-collegamento Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis per un’intervista di coppia. Le domande di Silvia Toffanin hanno ripercorso la loro carriera televisiva, per poi focalizzarsi sull’esperienza della donna al Grande Fratello Vip. Ai microfoni della conduttrice, l’opinionista del reality ammette di avere molti haters che la accusano di aggressività in puntata e ammette: “Ogni tanto mi parte la vena“.

Paolo Bonolis e il giudizio su Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno concesso un’intervista di coppia a Silvia Toffanin, in video-collegamento con Verissimo nella puntata domenicale.

Silvia Toffanin affronta con loro moltissimi argomenti, tra i quali l’esperienza dell’opinionista televisiva nello studio del Grande Fratello Vip. La conduttrice chiede a Bonolis se segua mai la moglie in tv. “La seguo, sono sconvolto” l’ironica risposta. L’opinionista spiega anche perché realmente il conduttore guardi il reality: “Diciamo che si registra tutto il programma, poi quando vuole iniziare a vederlo va avanti, e quando mi vede si ferma, poi avanti.

Quindi non se lo vede tutto fino alla fine“.

“Sì, mi fermo pochissimo. Faccio un intramuscolo” la confessione di Paolo Bonolis che, anziché viversi l’intera puntata, si recupera esclusivamente i momenti in cui è coinvolta la moglie Sonia.

Sonia Bruganelli e le critiche sui social: “Dicono che sono aggressiva“

Paolo Bonolis elogia l’operato di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, riservandole complimenti: “È ciò che mi piace di lei, questa velocità mentale, questa capacità di leggere ironicamente e con spessore quello che osserva. Poi hai visto come affronta la Volpe?

Hai visto come ha mandato a lavorare Signorini? È lo stesso atteggiamento che ha con me talvolta“. Il conduttore viene però ironicamente bloccato dalla moglie, la quale prende parola per esprimere il suo pensiero sul giudizio del pubblico.

La sua esperienza al Grande Fratello Vip, infatti, è caratterizzata da grandi complimenti, ma anche da numerosissime critiche. Sui social e nel web, infatti, la donna è spesso tacciata di assumere atteggiamenti aggressivi in puntata quando espone la propria opinione sulle dinamiche di gioco. E lo conferma la stessa opinionista: “Non dire così, perché poi ho già un mare di haters che mi dice che sono aggressiva.

Infatti mi scuso se ogni tanto mi lascio andare, ma per alcune cose faccio fatica a fermarmi. È il motivo per cui ho scelto nella vita di non fare il vostro lavoro, perché dovete avere un aplomb che io non ho. E quindi a volte mi riguardo e dico: ‘Mamma mia’. Mi dispiace ma ogni tanto mi parte la vena“.