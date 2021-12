Biagio Di Maro, nuovo incontro passionale per il Cavaliere. Tina Cipollari sbotta: “Fai proprio schifo”

Uomini e Donne

Biagio Di Maro ha raccontato gli sviluppi della sua conoscenza con Bernarda a Uomini e Donne, nella puntata del 6 dicembre. Dopo i primi incontri di frequentazione, la storia ha preso una piega importante.

Tra Biagio Di Maro e Bernarda è scoppiata la passione, ma il Cavaliere non intende concedere l’esclusiva alla Dama. Tina Cipollari ha duramente attaccato questa scelta.

Biagio Di Maro e la notte di passione con Bernarda

Biagio Di Maro non si smentisce mai. Il Cavaliere ha colpito ancora.

Alla lista delle sue conquiste si è aggiunta anche Bernarda. Difatti, nella puntata del 6 dicembre, il Cavaliere ha raccontato una notte di fuoco con la Dama: “Dopo due notti mano nella mano a dormire, c’è stata una notte diversa… Notte bellissima… Voluta… Non ho dormito”.

Il solito racconto da conquistatore del Cavaliere, che ha riscosso anche lo stupore di Gianni Sperti: “Ma complimenti”. La Dama sembra pienamente caduta nella sua rete, malgrado i forti segnali d’allarme che si possono cogliere dalle conoscenze passate del Cavaliere: “Ci sono delle cose che mi piacciono di lui, come si comporta nei miei confronti, come mi coccola anche… Belle cose, quindi vorrei dare questa chance..

. Voglio chiedere l’esclusiva“.

Peccato che Biagio Di Maro non cambia il suo copione per nessuna, visto che è lì solo per le telecamere. Il Cavaliere non ha concesso l’esclusiva alla Dama: “Voglio essere così chiaro, così pulito, così sincero… Per il momento non te la do”. Una scelta proprio da Biagio Di Maro, ma che ha fatto comunque infuriare Tina Cipollari.

Tina Cipollari attacca Biagio Di Maro a Uomini e Donne dopo la sua notte con Bernarda

Nella puntata del 6 dicembre di Uomini e Donne, Biagio Di Maro è stato protagonista.

Il Cavaliere ha ripetuto per l’ennesima volta il suo solito modo d’agire. Infatti, di solito, il Cavaliere esce con una donna, la conquista, arriva la passione e poi si allontana, in un modo o nell’altro.

Dopo il rifiuto di concedere l’esclusiva alla Dama, Tina Cipollari ha sbottato: “Fai proprio schifo… Cosa c’hai nell’anima?… Ma che vi confondete ancora con questo squallore di uomo?”. Gianni Sperti invece ha espresso un’opinione del tutto differente, molto condivisibile: “Parliamo di Biagio che ha sempre fatto questo… Consenziente, non possiamo accusare lui”.

Le Dame, insomma, sanno bene a cosa vanno incontro. Non si capisce come possa passare loro per la testa di uscire con il Cavaliere.

Eppure è arrivata una nuova Dama, appositamente per lui. Maria De Filippi si è sbilanciata a commentare questa scelta: “In ogni donna c’è una specie di crocerossina, convinta di poter fare quello che gli altri non sono riuscite a fare”.