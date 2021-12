Cesara Buonamici spiazza Alfonso Signorini in tv: gli scoop su Kabir Bedi e Pippo Baudo al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Nuovi clamorosi scoop travolgono questa avvincente edizione del Grande Fratello Vip. A fornirli è Cesara Buonamici che, in collegamento con Alfonso Signorini, ha di fatto spoilerato due notizie bomba per il reality: Kabir Bedi nuovo concorrente e l’ingresso di Pippo Baudo per una sorpresa a Katia Ricciarelli. La reazione del conduttore agli “spoiler” della giornalista è tutto un programma: il video del siparietto.

Cesara Buonamici spiazza Alfonso Signorini: “È vero che arriva Kabir Bedi?”

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai e anche oltre le mura di Cinecittà gli scoop sono all’ordine del giorno.

Questa volta, però, a lanciare la bomba non sono Alfonso Signorini e le sue tradizionali abilità di scout del gossip. Nel corso del tradizionale collegamento con il TG5 prima della puntata serale, il conduttore è stato incredibilmente colto di sorpresa nientemeno che da Cesara Buonamici. La giornalista, come di consueto, gli ha chiesto alcune succose anticipazioni sulla diretta che a breve Signorini sarebbe andato a condurre. E, proprio in quell’occasione, ha spoilerato due notizie bomba: “È vero che arriva Kabir Bedi?

“.

Alfonso Signorini rimane spiazzato da questa domanda: “No vabbè, ma tu queste robe come fai a saperle? Tu in questo momento mi stai bruciando tutto“. Il conduttore non ha né confermato né smentito ma, stando alla sua reazione, l’attore che ha interpretato il ruolo di Sandokan potrebbe davvero diventare un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Cesara Buonamici spoilera ancora: in arrivo Pippo Baudo al GF Vip?

Analoga situazione si è verificata sul finire del collegamento con il TG5.

Cesara Buonamici ha nuovamente colto di sorpresa Alfonso Signorini con una seconda pillola di gossip: “Dammi un’altra notizia: ma non arriva Pippo Baudo per Katia?

“. Anche in questo caso il conduttore resta di sasso e, ironicamente, saluta la giornalista: “No vabbè, ciao vi saluto. Non vi parlo più“. Stando a questa dichiarazione bomba, il grande Pippo Baudo potrebbe presto sbarcare a Cinecittà per una sorpresa a Katia Ricciarelli.

Anche in questo caso non sono arrivate né conferme né smentite. Sta di fatto che le “profezie” di Cesara Buonamici potrebbero presto trasformarsi in realtà, o nel corso di questa puntata o nelle dirette successive.

In attesa di ufficializzazione da parte del programma, questi scoop lasciano di stucco.