L’uomo sul treno: trama, cast e trailer del film in onda su Rai2 lunedì 6 dicembre

TV e Spettacolo

Quello che è dovrebbe essere un viaggio in treno come tutti gli altri si trasformerà in una pericolosa caccia all'uomo dai risvolti inaspettati.

La proposta di Rai2 per la prima serata di lunedì 6 dicembre 2021 è un film action interpretato da un apprezzato attore del genere come Liam Neeson. L’attore nella pellicola è Michael McCauley, un onesto lavorato che da dieci anni sale sempre sullo stesso treno per recarsi a lavoro quando un giorno quella che doveva essere una innocua sfida nasconderà invece una pericolosa cospirazione criminale. La pellicola L’uomo sul treno va in onda sul secondo canale a partire dalle ore 21:20. La trama, il cast e le curiosità del film in onda su Rai2 lunedì 6 dicembre 2021.

L’uomo sul treno: il cast e le curiosità del film

L’uomo sul treno (in lingua originale dal titolo di The Commuter) è un film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra, autore e regista nel 2006 del film Goal!

che divenne una sorta di cult per gli amanti del calcio di una intera generazione.

Il film vede come protagonista Liam Neeson, acclamato interprete della saga di Io vi troverò ma dovenuto famoso in tutto divenuto il mondo per aver preso parte nel lontano 1994 al film capolavoro Schindler’s List – La lista di Schindler firmato dal maestro Steven Spielberg, che gli valse anche una candidatura agli Oscar.

Al suo fianco compaiono anche Vera Farmiga, nota interprete statunitense, insieme a Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern e Jonathan Banks.

L’uomo sul treno: la trama della pellicola

Michael McCauley è uomo che lavora nel campo delle assicurazioni dopo un passato in polizia che da dieci anni a questa parte prende lo stesso treno per andare a lavorare, spostandosi da Tarrytown fino a Manhattan.

A ciel sereno però perde il lavoro e lo stesso giorno viene avvinato da Johanna, una sedicente psicologa che gli propone una sfida apparentemente facile e senza pretese.

La donna gli chiede infatti di cercare di identificare un passeggero fuori posto rispetto a tutti quelli che abitualmente incontra sul treno ogni giorno. Sa solo che il passeggero si chiama Prynne e che la sua presenza mette a repentaglio il destino di tutti i passeggeri del treno. Questo è solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale.