Madre muore nelle Filippine dopo aver contratto il Covid-19: un comune delle Cinque Terre adotta i suoi figli

Gli abitanti di Corniglia, antico borgo delle cinque terre del comune di Vernazza in provincia della Spezia, hanno creato una raccolta fondi per assistere ed adottare a distanza la famiglia della signora Janice Taño Garcia, una donna delle Filippine scomparsa dopo aver contratto il Covid-19. Il loro sostegno garantirà ai figli della donna un futuro migliore.

Muore di Covid e il borgo organizza una raccolta fondi per la sua famiglia

La comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Liguria, crea una raccolta fondi per adottare a distanza due bambini rimasti orfani dopo che la loro madre affetta da Covid-19 è venuta a mancare.

Il borgo di Corniglia ha scelto di compiere un’azione a fine altruistico e benevolo. Il marito della donna deceduta, Joenel Garcia, aveva cercato di garantirle tutte le cure che le servivano, arrivando a indebitarsi con l’ospedale di Manila. Jenny Hernandez, la suocera della donna scomparsa, rappresenta l’anello di congiunzione che c’è tra l’ospedale di Manila e la cittadina di Corniglia.

Da qualche anno Jenny risiede infatti nel borgo di Corniglia con il marito e i suoi due figli e lavora come assistente domiciliare.

Quando è venuta a sapere della scomparsa della nuora 26 enne ha avviato, con gli abitanti del paese in cui risiede, una raccolta fondi per poter aiutare il figlio a liquidare il debito e per aiutare i suoi due nipotini. Joenel Garcia aveva un debito con l’ospedale privato di Manila di un milione di pesos filippini, ovvero 17.500 euro, perché lo Stato risarcisce solo il 65%. In pochi giorni i cittadini di Corniglia sono riusciti a inviare 2.800 euro nelle Filippine, spiega TgCom24.

L’adozione a distanza da parte degli abitanti di Corniglia

Oltre ad aver aiutato la famiglia della donna deceduta, gli abitanti di Corniglia hanno deciso di adottare a distanza i due bambini rimasti orfani e di dare loro 100 euro al mese per almeno due anni.

Uno dei due è un neonato, nato poche settimane prima dalla scomparsa della madre. La comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo dichiara al quotidiano Città della Spezia: “Vogliamo adottarli a distanza raccogliendo cento euro al mese, che manderemo loro per almeno due anni. Sembra una cifra davvero piccola, ma permetterà a Joenel di poter mantenere serenamente i bambini“.