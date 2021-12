Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: la neo coppia di Uomini e Donne scoppia, la rivelazione dell’ex tronista

Uomini e Donne

Matteo Fioravanti è stato scelto come tronista dell’edizione 2021/2022 del dating show di Canale 5. Il ragazzo romano ha diviso il trono maschile con Joele Milan. Entrambi i tronisti, però, hanno lasciato il loro posto nel dating show prima del tempo previsto.

Joele Milan ha dovuto lasciare per una sua infrazione del regolamento del programma, Matteo Fioravanti, invece, è uscito in modo più usuale. Il tronista ha scelto in formula anticipata Noemi Baratto con tanto di petali rossi e ondata di emozione in studio.

Adesso, però, Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati. Il tronista ha svelato la sua situazione amorosa ai suoi followers con un video.

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: le motivazioni della fine

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sono la prima coppia, che si è formata a Uomini e Donne nell’edizione 2021/2022. La scelta è avvenuta da poco tempo, ma la coppia è già scoppiata. Infatti, dopo varie indiscrezioni, adesso Matteo Fioravanti ha confermato la rottura con un video postato sulla sua pagina Instagram.

Il tronista ha annunciato la rottura, confermando, però, che non si pente di nulla: “Faccio questo video per tutti voi, perché penso che ve lo meritate… Non è facile purtroppo dire queste cose attraverso un video… La relazione tra me e Noemi non è andata.

Non entrerò tanto nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sicuramente voi sapete che ho fatto una scelta molto anticipata rispetto al solito, ma sicuramente non mi pento di nulla di tutto quello che ho fatto. Lo rifarei altre mille volte tranquillamente“.

Matteo Fioravanti ha spiegato in parte le motivazioni che hanno portato alla separazione da Noemi Baratto: “Ci siamo ritrovati in una realtà, sono cominciate a uscire troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non diro qui, ripeto per rispetto di entrambi“.

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: il tronista spiega l’assenza dai social

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono definitivamente lasciati. Il gossip che girava da un po’ di tempo è, quindi, confermato. Il tronista ha voluto sottolineare che lui e Noemi hanno provato a rimettere in piedi la storia fino all’ultimo momento: “Sicuramente ci abbiamo provato veramente tanto, entrambi, fino all’ultimo“.

Matteo Fioravanti ha voluto spiegare anche il motivo per cui non condividevano più post ultimamente: “Non abbiamo dato contenuti ultimamente ma per il semplice fatto che non siamo due persone false… Non mi piace dimostrare il falso, perché comunque sia non trovavo il motivo di farvi vedere situazioni in cui le persone erano tanto felici, quando invece nessuno dei due era felice“.