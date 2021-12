Uomini e Donne anticipazioni 6 dicembre: Biagio Di Maro ne avrà combinata un’altra delle sue con Bernarda?

Uomini e Donne

Biagio Di Maro, nei pochi anni di permanenza a Uomini e Donne, è riuscito a imporsi come uno dei protagonisti più conosciuti e al centro della polemica del parterre. Il Cavaliere partenopeo riesce sempre a stupire i telespettatori con nuove conoscenze amorose e con il suo carattere particolare. Biagio Di Maro è noto per essere un uomo passionale, che, però, non è riuscito a concretizzare un reale rapporto amoroso con le Dame fino a oggi.

Biagio Di Maro è uscito con Gemma Galgani, con la quale ci sono stati due baci. In seguito anche Isabella Ricci si è avvicinata al Cavaliere. Ma la storia di Biagio Di Maro che più ha fatto discutere è quella con Sara Zilli.

I due si sono presi, lasciati e ripresi, fino a qualche puntata fa. Adesso Biagio Di Maro frequenta Bernarda.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 6 dicembre, il Cavaliere potrebbe raccontare gli sviluppi di questa conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni 6 dicembre: Biagio Di Maro chiude di nuovo?

Nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, Biagio Di Maro ha già chiuso molto conoscenze.

Rosy, Sara Zilli, Daniela, molte Dame gli sono andate contro per il suo atteggiamento. Anche gli opinionisti credono fermamente che il Cavaliere sia nel dating show solo per farsi vedere e che non abbia alcuna intenzione di trovare una Dama.

Nelle ultime puntate, però, Biagio Di Maro ci ha riprovato con Bernarda. I due avevano cominciato a vedersi e sembravano entrambi convinti che la conoscenza potesse andare bene.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 6 dicembre, Biagio Di Maro potrebbe essere chiamato di nuovo al centro dello studio del dating show per raccontare la sua conoscenza con Bernarda.

I due staranno ancora in una fase di frequentazione o il Cavaliere avrà già perso la voglia di conoscere la Dama?

Uomini e Donne anticipazioni 6 dicembre: torna il trono classico

Nell’ultima puntata del dating show, Andrea Nicole Conte ha raccontato le sue uscite con Ciprian Aftim e Alessandro Verdolini. La tronista sembra piuttosto orientata su Ciprian Aftim, ma la scelta non è ancora definita.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 6 dicembre anche Roberta Ilaria Giusti potrebbe sedersi al centro dello studio. La tronista continuerà ad affermare di essere confusa o dichiarerà una preferenza tra Luca Salatino e Samuele Carniani?