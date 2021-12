Alex Belli in crisi al Grande Fratello Vip: “Ho una mancanza di lucidità”. Nuovo confronto con Soleil Sorge

Grande Fratello

Alex Belli è entrato in crisi al GF Vip, consapevole di non riuscire a gestire la situazione con Soleil Sorge e Delia Duran. In puntata arriva un nuovo confronto tra i due coinquilini.

Alex Belli è entrato in crisi al Grande Fratello Vip a causa di una situazione sentimentale piuttosto articolata. Da un lato la moglie Delia Duran, dall’altro lato l’attrazione per Soleil Sorge: nella puntata di questa sera l’attore conferma di non essere più in grado di gestire questa situazione e in Confessionale ha un nuovo confronto con la coinquilina.

Alex Belli in crisi al GF Vip: “Devo tornare con i piedi per terra“

Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha gettato ufficialmente l’attore in una crisi piuttosto profonda.

Se inizialmente ha pensato di poter gestire questo doppio binario sentimentale, ora le sue certezze stanno crollando. Abituato nella vita a tenere ogni situazione sotto controllo, ora per lui è il momento di affrontare questa complicata situazione.

Convocato in Confessionale da Alfonso Signorini, Alex Belli si apre: “Il mio stato d’animo è molto confuso, anche se ho una soluzione che è molto chiara: qua viviamo un treno ad alta velocità di emozioni e ne sono stato travolto, perché ho voluto viverle“. L’attore ammette: “Sono in una situazione di difficoltà ed è per questo che ero in crisi.

Questo viaggio è bellissimo, così come la relazione con Soleil, ma devo tornare con i piedi per terra e cercare di vivere e salvare la mia vera vita“. E spiega come abbia più volte maturato l’idea di lasciare la Casa, travolto dagli accadimenti: “Ho una mancanza di lucidità: l’unica soluzione sarebbe quella di uscire di qui, che Delia mi portasse via“. Parlando della situazione creatasi con Soleil Sorge, confessa al conduttore di non essere più in grado di tenerla sotto controllo: “La soglia l’abbiamo superata“.

Alex Belli e Soleil Sorge: nuovo confronto in Confessionale

Alfonso Signorini invita Soleil Sorge a raggiungere Alex Belli in Confessionale. L’attore si rivolge direttamente alla coinquilina parlando dello stato di crisi che l’ha travolto: “Vorrei dirti è che siamo ancora in una fase che l’irreparabile non è ancora successo.

Mi spiacerebbe tantissimo farti soffrire. Ho avuto un momento di crisi e ti dico sinceramente che io stasera volevo andare via“.

Soleil Sorge sottolinea come, nel rapporto che hanno creato, siano sempre riusciti a risollevarsi nonostante numerose fasi di stallo: “In questa amicizia ci sono stati tanti momenti in cui ci siamo persi e ogni volta c’è stato l’altro a tirarsene fuori“.

A seguire Alfonso Signorini ha voluto mandare in onda, su approvazione di entrambi, la clip che li ha visti ultimamente intimi a letto. Tra coccole e baci sotto le lenzuola, i due non hanno mai voluto rinunciare alla propria complicità. Nonostante l’ennesimo confronto, restano ancora numerosi i dubbi che attanagliano l’attore.