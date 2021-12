Carmen Russo in lacrime incontra Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello Vip: sorpresa speciale in giardino

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip va in scena un incontro davvero emozionante tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La concorrente ha più volte espresso il desiderio di rivedere il marito, dopo ormai più di due mesi di lontananza. Richiesta accolta: in giardino, nella puntata di questa sera, la coppia si ritrova e la concorrente non trattiene le lacrime di fronte alle dolcissime dichiarazioni del marito.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi di nuovo insieme: incontro in giardino

Carmen Russo ritrova il marito Enzo Paolo Turchi, protagonista di una sorpresa speciale al Grande Fratello Vip.

La concorrente viene invitata da Alfonso Signorini a raggiungere il giardino nella Casa dove, freezata, si trova faccia a faccia con l’uomo della sua vita. Il ballerino ed insegnante di danza è visibilmente emozionato di rivederla e ci tiene subito a rassicurarla sulla figlia: “Maria mi ha detto di salutare tutti gli amici di mamma. Le ho spiegato che è un bel gioco e che siete tutti amici. Stai facendo un ottimo percorso, ed è facile perché fai Carmen Russo, come a casa nostra“.

Enzo Paolo Turchi ha anche spiegato quanto sia importante la presenza della figlia Maria in questo periodo: “Stai tranquilla, Maria è eccezionale, a scuola è perfetta, mi aiuta.

Tu sai benissimo che io ho un piccolo problema: soffro la solitudine e non posso stare da solo, sin da bambino. E Maria per la prima volta mi ha dato la forza“.

Carmen Russo in lacrime: “Mi manchi tanto“

Sfreezata dalla produzione, Carmen Russo non trattiene l’emozione e si rivolge al suo Enzo Paolo: “Amore mio ti trovo bellissimo.

Sono felice, ti amo sempre di più, mi manchi tanto“. La showgirl ha poi voluto rivolgere un tenero messaggio alla figlia Maria: “Amore se il mio vero senso della vita, ti amo.

Mi raccomando, controlla papà“.

Dallo studio interviene Alfonso Signorini, che spende parole di elogio per la purezza e l’intensità della loro storia d’amore. Il conduttore ha anche voluto rivolgere una richiesta a Turchi: “Prima di andare via voglio che tu faccia ballare tutti i miei Vipponi e anche qua in studio“. Richiesta presto accettata: partono le note di Ballo Ballo di Raffaella Carrà e in giardino, così come in studio, esplode la festa tra danze e sorrisi.