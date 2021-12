Carolyn Smith torna sulla lite con Selvaggia Lucarelli: “Questo rispetto è mancato”, il video della giurata

Programmi TV

Carolyn Smith è da anni giudice di Ballando con le Stelle, insieme a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. La coreografa esprime il parere tecnico sulle esibizioni dei Vip in gara e diverte il pubblico con il suo carattere estroverso.

Nell’ultima puntata del dance show, però, Carolyn Smith è stata protagonista anche di uno scontro acceso. La famosa ballerina ha avuto a che ridire con una sua collega giurata.

Carolyn Smith ha condiviso un video sul suo account Instagram, in cui riprende proprio la lite con Selvaggia Lucarelli.

Carolyn Smith litiga con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sono state protagoniste di uno scontro.

La scintilla è nata dal parere del giudice sull’esibizione di Lucrezia Lando e Andrea Iannone: “Sinceramente mi è piaciuto tantissimo, geniale“.

Selvaggia Lucarelli si è subito opposta a quest’opinione: “Io non sono un tecnico, ma se quello che abbiamo visto è geniale, credo che bisogna ridiscutere l’aggettivo ‘geniale“.

Carolyn Smith ha sbottato contro la collega, ricordando la sua esperienza nel campo: “Ognuno ha il suo modo di pensare ed esprimere la sua.

Non criticare quello che dico io, perché questa è la mia opinione, da tecnico di più di 56 anni di ballo“.

Le dichiarazioni di Carolyn Smith sulla lite con Selvaggia Lucarelli

Carolyn Smith ha deciso di condividere un video sulla sua pagina Instagram per commentare la sua lite con Selvaggia Lucarelli: “Voglio fare questo video per un chiarimento… Io ascolto ogni commento nella trasmissione più volte in silenzio… C’è sempre stato un rispetto uno verso l’altro, però se qualcuno va oltre ed entra nel merito professionale, è anche legittimo difendersi, per questo mi sono rivolta a Selvaggia nel modo mio… Stavo difendendo la mia professione, solo io so quello che ho fatto per arrivare dove sono oggi.

Io non mi sono mai permessa di criticare nessuno… Nel loro ambiente professionale… Rispetto per rispetto“.

Secondo la coreografa è mancato rispetto nei suo confronti: “Dopo il mio commento ad Andrea Iannone e Lucrezia, questo rispetto nei miei confronti è mancato nello studio e di conseguenza dopo sui social… Mi hanno insultato dicendo di cotte e di crude, oltre la decenza, addirittura mi hanno chiesto di tornare a casa, perché non ho la padronanza della lingua italiana… Hanno scoperto l’acqua calda, non ho mai nascosto la mia carenza… Sono andata a controllare il dizionario“.

Carolyn Smith ci ha tenuto a motivare ulteriormente il suo giudizio: “Geniale, Lucrezia è riuscita a trovare un modo che Andrea restasse concentrato sulla coreografia… Ha messo la benda sugli occhi come un casco… Non era mai da solo.. Geniale era la costruzione della coreografia… Non ho detto che Andrea era geniale… Se devo essere criticata per conoscere il mio mestiere, credo che sia un po’ troppo eccessivo“.

Il giudice di Ballando con le Stelle ha difeso la sua professionalità: “Difendo quello che faccio e quello che sono… Resto sulla mia affermazione e lo dirò finché sono viva.

Sono un tecnico… Con 56 anni di esperienza, lo dico sempre. Sei anni da giudice, non possono cancellare il mio valore da 56 anni… Io non voglio queste liti dentro lo studio, sono lì per divertirmi… Basta queste provocazioni, ognuno deve dire la sua senza criticare gli altri“.