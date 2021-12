Gemma Galgani nuovamente presa da un Cavaliere a Uomini e Donne: “Veramente un’illuminazione il suo arrivo”

Uomini e Donne

Gemma Galgani in video collegamento ha espresso la sua felicità per la nuova conoscenza con il Cavaliere Leonardo. La Dama torinese è sembrata presa anche senza averlo mai visto.

Gemma Galgani tiene banco a Uomini e Donne, anche mentre è in isolamento. Infatti, la Dama torinese ha contratto il Covid-19, ma si connette comunque con le puntate del dating show attraverso video collegamento.

Dopo la storia veloce con Pierluigi e la delusione con Costabile, a Uomini e Donne è arrivato un nuovo Cavaliere per Gemma Galgani. Si tratta di Leonardo, conosciuto, per adesso, solo da remoto.

La Dama sembra comunque già molto presa di lui.

Gemma Galgani e Leonardo: sarà la volta buona?

Ci risiamo. Gemma Galgani ci riprova ancora. Anche da lontano la Dama ha espresso tutta la sua iniziale gioia nella conoscenza con Leonardo: “Veramente un’illuminazione il suo arrivo… Ha illuminato la mia giornata, mi sono sentita decisamente meglio”.

Si potrebbe festeggiare nella speranza che Gemma Galgani trovi finalmente l’amore e la strada per uscire dallo studio del dating show, ma, purtroppo, ogni conoscenza della Dama torinese inizia con questo stesso entusiasmo come sottolineato da Tina Cipollari: “Leonardo non t’illudere perché lei fa così con tutti… Uno sconosciuto che neanche ha visto dal vivo“.

Speriamo bene ma la Dama torinese dà poca fiducia, ancora di meno Nadia, new entry che due minuti dopo la presentazione comincia a mettersi in mezzo nelle storie di Gemma Galgani per darsi visibilità: “Volevo chiederti nel frattempo posso fare compagnia a lui?”. Cominciamo proprio bene.

Gemma Galgani presa, Biagio Di Maro sempre lo stesso

Per una Gemma Galgani che si dimostra presa da Leonardo, c’è un Biagio Di Maro, che continua a confermare di non essere preso proprio da nessuna.

Certo, a parte la sedia dello studio di Uomini e Donne. La mezza scenata di gelosia della puntata del 7 dicembre nei confronti di Bernarda è stata davvero da attore di basso livello.

Il Cavaliere dovrebbe cambiare un po’ il suo copione: “A essere usato sono stato io non tu“. Ma chi gli crede? Neanche le Dame che stanno con lui riescono a credergli per più di due puntate. Anche Bernarda, infatti, finalmente è rinsavita.

L’unica verità l’ha detta Andrea e la dovrebbero dire tutti gli uomini presenti in studio: “Mi dissocio totalmente da Biagio come categoria maschile“.