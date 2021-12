Mara Venier e Barbara D’Urso: le due conduttrici a cena insieme, nella tavolata anche tanti altri volti noti

TV e Spettacolo

Barbara D'Urso e Mara Venier non sono distanti una dall'altra, come sembrava. Le due conduttrici televisive si sono trovate a cena insieme con degli amici molto noti.

Mara Venier è la regina della domenica italiana. La sua Domenica In colleziona ascolti ed è un appuntamento fisso della televisione nostrana da molti anni. Per contro, sulle reti Mediaset, la domenica pomeriggio, in passato, era targata Barbara D’Urso.

La regina di Mediaset ha tenuto banco per molti anni con la sua Domenica Live, oltre agli altri programmi d’intrattenimento come Pomeriggio 5 e la versione serale di Live Non è la D’Urso. Adesso, la domenica pomeriggio è passata in mano a Silvia Toffanin. Mara Venier e Barbara D’Urso non si scontrano più a suon di Auditel, ma le indiscrezioni parlavano di alcune frizioni tra le due.

Invece, le due conduttrici sono in rapporti amichevoli, tanto che Mara Venier e Barbara D’urso sono state recentemente protagoniste di una vivace cena.

Mara Venier e Barbara D’Urso: il post della conduttrice di Mediaset

Mara Venier e Barbara D’Urso sono rivali? Sicuramente per molti anni i loro programmi televisivi della domenica si sono sfidati a suon di Auditel. Domenica In su Rai Uno e Domenica Live su Canale 5 hanno fatto segnare una lotta per gli ascolti all’ultimo telespettatore, ma tra le due conduttrici potrebbe esserci solo una semplice competizione televisiva.

Infatti, Mara Venier e Barbara D’Urso si sono trovate a cena insieme di recente e sono apparse molto complici e affiatate. Niente di più lontano dalle voci che le volevano distanti.

Barbara D’Urso ha anche condiviso un post con una foto che la ritrae con Mara Venier, la didascalia parla di amicizia: “La nostra cena di Natale annuale #noiamicidal77“.

Mara Venier e Barbara D’Urso: la cena con gli amici Vip

Mara Venier e Barbara D’Urso sono uscite a cena insieme recentemente.

Le due conduttrici della domenica televisiva della passata stagione hanno scherzato insieme. Con loro tantissimi altri volti noti: Umberto Smaila, Diego Abatantuono, Franco Oppini e Jerry Calà, per citarne solo alcuni.

Tra i personaggi famosi e partito anche un Karaoke improvvisato che li ha visti protagonisti di canzoni cult degli anni ’90 e non solo. Una serata divertente tra vecchi amici.

Mara Venier ha anche fatto una battuta a Barbara D’urso, come riportato da Today. La conduttrice Rai ha indicato un ospite come il: “Nuovo fidanzato di Barbara“.