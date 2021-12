Piero Angela torna in tv con un altro progetto: il divulgatore ritorna alla conduzione di Prepararsi al futuro

Programmi TV

Piero Angela è pronto a tornare in televisione dopo l’ultima stagione di Superquark conclusasi questa estate. Il divulgatore scientifico è pronto a prendere le redini di un vecchio progetto già disponibile sulla piattaforma di streaming RaiPlay dall’inizio del 2020. Il programma Prepararsi per il futuro sarebbe pronto per il debutto in televisione sempre con la conduzione dell’apprezzato presentatore, volto autorevole del settore da ormai tempo immemore. Lo show di divulgazione scientifica, prodotto da Rai per il Sociale, dovrebbe andare in onda su Rai3 per aiutare il pubblico più anziano della televisione generalista a familiarizzare con temi come le nuove tecnologie e con l’era digitale che ormai stiamo vivendo a pieno.

Piero Angela conduce Prepararsi al futuro: il programma arriverà presto su Rai3

L’agenda televisiva di Piero Angela si aggiorna con un nuovo appuntamento da proporre ai telespettatori ed ai tanti appassionati del suo genere. L’iconico divulgatore scientifico sarebbe pronto a tornare in televisione con un progetto già noto all’attento pubblico di RaiPlay che ha conosciuto il programma sotto forma di una interessante rubrica.

Il programma dal titolo Prepararsi al futuro, prodotto da Rai per il Sociale, è infatti disponibile sulla piattaforma di streaming della televisione pubblica nei suoi primi 8 episodi dell’edizione del 2020. I temi affrontati nell’occasione sono stati i più disparati tra quelli già cari al conduttore come, tra gli altri, il clima e l’energia, la genetica e l’alimentazione, l’intelligenza artificiale e gli sviluppi dell’informatica.

Proprio questi ultimi contenuti saranno alla base della nuova edizione del programma che quindi porrà maggiore attenzione ai temi delle nuove tecnologie nell’era digitale, che Piero Angela spiegherà alle generazioni più anziane attraverso il suo fare sapiente e comprensibile a tutti.

Piero Angela conduce Prepararsi al futuro: quando andrà in onda il programma

La nuova chiave di Prepararsi al futuro darà nuova linfa al format sbarcato solo su RaiPlay, rendendolo utile a tutti i telespettatori interessati all’argomento. Piero Angela sta preparando la prossima edizione della trasmissione che dovrebbe debuttare in onda su Rai3 a partire dal 25 febbraio 2022, come riportato da Fanpage.it.