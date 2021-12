Guardiani della Galassia Vol. 2: trama, cast e trailer del film di supereroi in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Il secondo capitolo della saga dei Guardiani mette di fronte Star Lord e suo padre Ego. Una nuova avventura per gli strampalati supereroi intergalattici va in onda oggi su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

La proposta di Italia1 per la prima serata di mercoledì 8 dicembre farà felice tuti gli amanti dei film supereroi. la scelta del canale manda in onda il film Guardiani della Galassia Vol. 2 dove il protagonista sarà il personaggio di Star Lord, in un viaggio attraverso le stelle che lo porterà a conoscere quello che non sapeva essere suo padre. La pellicola tratta dal Marvel Cinematics Universe va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset. Scopri la trama, le curiosità ed il cast del film che annovera tra gli attori il divo Kurt Russell.

Guardiani della Galassia Vol.

2: il cast e le curiosità del film Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 2 è un film del 2017 diretto e scritto dal regista e sceneggiatore statunitense James Gunn. Il regista è qui impegnato nel sequel della prima pellicola del franchise da lui diretta che sarà anche l’ultima volta nella quale collaborerà con i Marvel Studios, a causa delle diatribe tra il colosso e lo sceneggiatore passato poi alla concorrenza della Warner Bros.

La pellicola vede il ritorno in toto della squadra di 5 strampalati supereroi intergalattici creati da Stan Lee, con i protagonisti nuovamente interpretati dal vivo da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista mentre per gli altri personaggi umanoidi di Rocket Racoon e Baby Groot vantano il ritorno delle voci di Vin Diesel e Bradley Cooper.

Nel cast fa anche il suo debutto il divo hollywoodiano Kurt Russell nei panni di Ego, una entità aliena padre del personaggio interpretato da Pratt.

Guardiani della Galassia Vol. 2: la trama della pellicola

Il secondo film della saga indaga il passato ed il presente di Star Lord.

Si scopre così chi fu ad abbandonare il bambino sulla Terra dopo la sua nascita e soprattutto il perché.

Il personaggio verrà quindi a conoscenza di chi sia il suo vero padre, dopo essere stato cresciuto come un ladro intergalattico dalla ciurma di Yondu Udonta.

Peter Quill sarà infatti diviso tra la figura del padre putativo e di quello naturale che a sua insaputa vanta un piano segreto mediamente il quale vorrebbe sfruttare le sue doti per andare alla conquista dell’universo intero. Ai compagni di squadra dei Guardiani della Galassia toccherà il ruolo di sventare l’insano piano e di far rinsavire il loro amico supereroe ormai soggiogato dalla figura di Ego.

Guarda il trailer: