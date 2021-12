Remi: su Rai1 arriva l’adattamento del celebre romanzo dal titolo Senza famiglia. Trama e trailer

TV e Spettacolo

Mercoledì 8 dicembre 2021 arriva su Rai1 in prima serata il film che racconta la storia del piccolo Remi, un piccolo bambino di dieci anni che si troverà a girovagare per la Francia in cerca delle proprie origini accompagnato dal fedele cane Capi e dall’inseparabile scimmietta Joli-Coeur. La pellicola Remi va in onda sul primo canale del telecomando a partire dalle ore 21:30 subito dopo la conclusione dei Soliti Ignoti – Il ritorno. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film per tutta la famiglia.

Remi: il cast e le curiosità sulla pellicola

Remi (Rémi sans famille) è un film del 2018 diretto dal regista Antoine Blossier che risulta essere l’adattamento cinematografico del famoso romanzo Senza famiglia di Hector Malot, un classico della letteratura per ragazzi di tutti i tempi.

L’opera dello scrittore divenne famosa anche in Italia grazie al cartone animato dal titolo Remi – Le sue avventure che a partire dalla fine degli anni ’70 iniziò a fare compagnia ai piccoli italiani.

Il cast di attori è pressoché composto da attori nati e cresciuti in Francia, con il, giovanissimo Maleaume Paquin ad interpretare il piccolo Rémi.

All’attore Daniel Auteuil è toccato il ruolo dell’artista di strada Vitalis mentre in ruoli secondari compaiono anche Jonathan Zaccaï, Ludivine Sagnier, Albane Masson e con Jacques Perrin nel breve cammeo di Rémi da anziano.

Remi: la trama del film in onda su Rai1

Remi è un bambino di 10 anni che viene a sapere, da quello che pensa essere suo padre, di essere stato adottato.

Gerolamo lo informa che non può più badare a lui ed ha intenzione di darlo ad un orfanotrofio per fare in modo che qualcun altro se ne possa occupare al posto suo.

Il bambino viene così affidato all’artista di strada Vitalis che inizialmente apparso burbero e duro si prenderà cura di Remi. I due inizieranno a viaggiare per la Francia, il bambino imparare tante cose e stringerà una forte amicizia con il fidato cane Capi e con la scimmietta Joli-Coeur. Questo lungo viaggio lo porterà così a conoscere se stesso ed anche da dove proviene, venendo a conoscenza del segreto delle sue origini.

Guarda il trailer: