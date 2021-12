Amici di Maria De Filippi anticipazioni: domenica 12 dicembre arriva in studio Marco Mengoni

Programmi TV

Stando i rumors che circolano in rete, il cantante che dalla provincia di Viterbo ha conquistato l'Italia intera sarà presente per la prossima puntata del talent show di Maria De Filippi.

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi si preannuncia davvero succosa grazie alle anticipazioni che circolano sul web e che si sono lasciate scappare le sempre informate fonti del programma. Quella di domenica 12 dicembre 2021 sarà infatti un’occasione unica per tutti i telespettatori del programma ed anche per gli amanti della grande musica italiana. La trasmissione avrà l’onore di avere in pubblico il cantante Marco Mengoni, fresco di uscita del suo ultimo lavoro discografico e voglioso di far sentire al pubblico da casa i suoi ultimi successi.

Marco Mengoni sbarca ad Amici di Maria De Filippi

La tredicesima puntata stagionale del talent show più amato dai giovanissimi si arricchirà di un ospite d’eccezione.

Stando infatti alle anticipazioni che circolano in rete e rilanciate prontamente da TvBlog.it, il programma di Canale5 nell’appuntamento di domenica 12 dicembre 2021 avrà l’onore di svelare un superospite d’eccezione che di talent show se ne intende eccome.

Stiamo parlando dell’amatissimo Marco Mengoni, vincitore di X Factor 2009 prima e del Festival di Sanremo poi.

Una ascesa incontenibile la sua che nel corso degli anni si è rinforzata a colpi di successi musicali che hanno veramente lasciato il segno e lo hanno eretto a star della nostra musica.

Il cantante arriva al cospetto di Maria De Filippi per esibirsi in studio sulle note di un brano facente parte del suo ultimo lavoro discografico dal titolo Materia (Terra). L’album ha già conquistato il pubblico con milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming audio, confermando il successo del brano Ma stasera che lo ha anticipato questa estate e che ha fatto ballare tutta l’Italia diventando il brano Power Hits dell’estate di Radio RTL 102.5.

Le parole di Marco Mengoni sul suo ultimo album

Materia (Terra) è uno dei lavori più elaborati dell’artista che arriva a tre anni dal grande successo dell’album Atlantico.

Una voce potente la sua e dall’estensione unica che si prepara a fare compagnia a tutti i suoi fan con un tour che si prospetta uno dei più attesi del 2022. Intanto i fan possono godersi il suo ultimo album che sta già spopolando sulle piattaforme streaming grazie anche alle collaborazioni con Gazzelle e Mamade, interpreti amatissimi dalle nuove generazioni di fruitori di musica.

A proposito del lancio di Materia (Terra) l’artista ha voluto consegnarlo ai fan parlando a loro direttamente dal suo profilo Twitter, rimarcando anche l’intensa dedica che ci sta dietro: “#MATERIATERRA è ora di tutti e sapere che suona nelle vostre case mi riempie di gioia. Lo dedico ai sorrisi che hanno permesso di farlo venire alla luce. Lo dedico a mia mamma. Un grazie speciale a Gazzelle e Madame, due artisti unici che sono contento siano con me nel disco“.