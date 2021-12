“Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace: bugie e verità”. Il documentario in onda su Rai2

Programmi TV

La proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 9 dicembre 2021 è un documentario a cura di Rai documentari con la coproduzione di Verve Media Company che racconta una delle pagine di cronaca nere più celebri del nostro Paese. Il Mostro di Firenze: Quel silenzio che non tace – Bugie e verità va in in prima serata alle ore 21:20 sul canale per il terzo atteso appuntamento con il ciclo Crime Doc. Il racconto di questa vicenda sarà preceduto da un’anteprima in cui sarà Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato, introdurrà lo spettatore dentro al racconto di questa drammatica vicenda di cronaca che ha scosso il Paese.

Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace: bugie e verità: il racconto del caso

Giovedì 9 dicembre 2021 gli spettatori di Rai2 si troveranno di fronte ad un documentario che cercherà di fare luce su di una delle vicende di cronaca nera più dibattute del nostro Paese. La vicenda che si protrasse dal 1968 fino al 1985 coinvolse la toscana e la provincia di Firenze con una serie di otto duplici omicidi per un totale di 16 vittime sospettate.

Il caso di cronaca fu talmente forte da generare una sorta di psicosi in scala nazionale che condizionò il clima di quegli anni.

📺 #Raidocumentari presenta stasera 1a @RaiDue #IlMostrodiFirenze Le sentenze in tre differenti gradi di giudizio hanno stabilito che quello di Firenze è un mostro a tre teste, quelle di #Pacciani, #Vanni e #Lotti. Ma la verità processuale coincide con la realtà dei fatti? pic.twitter.com/elK1e1Ncvu — Rai Documentari (@raidocumentari) December 9, 2021

La storia ha coinvolto nel corso del tempo svariati approfondimenti televisivi con trasmissioni a tema che andarono di pari passo con il racconto giudiziario della vicende. “Le sentenze in tre differenti gradi di giudizio hanno stabilito che quello di Firenze è un mostro a tre teste, quelle di Pacciani, Vanni e Lotti.

Ma la verità processuale coincide con la realtà dei fatti?“, scrive la Rai che si pone quindi una domanda che farà da filo conduttore nel documentario.

La docu-serie in onda su Rai2 ripercorre tutta la storia del Mostro di Firenze, raccontando con precisione le indagini e le forse troppe piste seguite dagli inquirenti durante i due processi, quello a Pacciani e quello ai Compagni di merende, ripercorrendo la storia attraverso le testimonianze dei protagonisti e le immagini di repertorio di quegli anni.