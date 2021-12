Lina Wertmüller chi era. Tra cinema e teatro, la signora del cinema prima candidata all’Oscar della storia

Chi è

Lina Wertmüller, regista teatrale e cinematografica, è morta oggi a 93 anni. A dare l’annuncio è stato un amico di famiglia che ha fatto sapere che Wertmüller si è spenta serenamente in casa circondata dagli affetti della famiglia. Chi era però Lina Wertmüller? Regista, sceneggiatrice, scrittrice italiana, è stata la prima donna candidata per un oscar alla regia nella storia.

Chi era Lina Wertmüller: la passione per il mondo dello spettacolo

Lina Wertmüller è stata una delle registe più amate italiane.

Nata a Roma nel 1928 da una famiglia appartenente all’aristocrazia Svizzera, la sua passione per il mondo dello spettacolo è nata con lei, all’età di 17 anni si è iscritta all’accademia teatrale di Pietro Sharoff dando così il via alla sua carriera. Il suo esordio al cinema era avvenuto nel 1953, con ….e Napoli canta! come segretaria di edizione, seguito da La dolce vita e 8 1/2 di Federico Fellini dove è stata aiuto regista.

Negli anni ’60 aveva condotto le prime pellicole come regista, per iniziare poi a collaborare con Giancarlo Giannini. Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia, Pasqualino Settebellezze, sono solo alcuni dei titoli frutto del loro fortunato incontro.

Grande esempio per le sue colleghe, Wertmüller ha sempre parlato con grande schiettezza del suo mestiere. “Non si può fare questo lavoro perché si è uomo o perché si è donna. Lo si fa perché si ha talento. Questa è l’unica cosa che conta per me e dovrebbe essere l’unico parametro con cui valutare a chi assegnare la regia di un film” aveva dichiarato.

Tra i suoi altri film più famosi: Mimì metallurgico ferito nell’onore e Film d’amore e d’anarchia

Alcune curiosità su Lina Wertmüller

Sono diverse le curiosità sulla vita di Lina Wertmüller ad esempio:

È andata a scuola con Flora Carabella, futura moglie di Marcello Mastroianni.

Ha firmato un western all’italiana sotto pseudonimo Nathan Witch

Guy Ritchie ha firmato il Travolti da un insolito destino con i figli di Giannini e Maradona

È stata la prima donna ad essere candidata agli Oscar alla regia (1977). Dopo di lei Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bingelow (la prima a vincerlo), Emerald Fennel e Chloé Zhao (la seconda a vincerlo).

Le citazioni più famose di Lina Wertmüller

Alcune delle più famose citazioni di Lina Wertmüller: