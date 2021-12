Lina Wertmüller e Enrico Job: l’amore per il marito e la nascita della loro unica figlia Maria Zulima

TV e Spettacolo

Lina Wertmüller e Enrico Job hanno lavorato e vissuto insieme per anni. Insieme erano diventati genitori di Maria Zulima, nata nel 1991. Il loro amore è durato più di 40 anni.

La notizia della morte di Lina Wertmüller ha destato grande sconforto nel mondo dello spettacolo e in chi l’ha conosciuta. La regista ha vissuto parte della sua vita al fianco del marito Enrico Job, scomparso 13 anni fa, e alla figlia Maria Zulima, nata nel 1991. Da giovanissima, la figlia di Lina ha preso parte ad alcune pellicole, ma crescendo ha scelto poi di allontanarsi dal grande schermo.

Lina Wertmüller e Enrico Job: l’amore fra cinema e vita privata

Per oltre 40 anni, al fianco di Lina Wertmüller c’è stato Enrico Job, l’uomo che con lei condivideva la grande passione per il cinema.

Lei era nata il 14 agosto 1928, mentre lui era del 1934 e lavorava come scenografo e sceneggiatore. Tempo fa, in un’intervista alla Repubblica, Lina aveva parlato del loro primo incontro, ricordandolo con grande ironia. “Eravamo stati invitati da un comune amico ma Enrico si fece si fece aspettare per un paio d’ore. ‘Ma lo sa che lei è uno stronzo?’, lo accolsi davanti all’ascensore. Lui si fece perdonare con la sua allegria” aveva spiegato. Dopo questo primo faccia a faccia, la futura coppia aveva poi trascorso una serata di festa, ballando e scambiandosi i primi gesti d’affetto.

“La sera stessa ebbi la sensazione di aver fatto l’incontro della vita. Con quella magica certezza che fosse per sempre. È un mistero, l’amore” aveva poi aggiunto completando il racconto di quella serata.

Proprio pensando a Enrico Job, la Wertmüller aveva scritto il testo di uno dei brani più noti del repertorio di Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore. “L’anno in cui conobbi Enrico lavoravo come autrice a Studio uno. Dopo il nostro incontro mi venne di getto questa canzone” aveva dichiarato parlandone.

Lina Wertmüller, Enrico Job e la figlia Maria Zulima

Dall’amore fra Lina Wertmüller e Enrico Job, nel 1991 è nata anche una figlia: Maria Zulima.

Nata a Marsiglia, attualmente, spiega Fanpage.it, vive a Roma con il compagno Alessandro Santoni. Da bambina ha preso parte a molti film realizzati dai genitori, ma negli anni avrebbe poi preferito dedicarsi ad altro. Parlando di Maria Zulima, nel 2017 la Wertmüller spiegava: “È arrivata, sì. Succede alle coppie che si vogliono bene”. La ragazza è nata dal concepimento di Job con un’altra donna, ma tanto lui quanto la regista hanno sempre voluto proteggere questa questione privata.

A chi le domandava se Maria Zulima le tenesse compagnia dopo la morte del marito, Lina rispondeva così qualche tempo fa: “Se lo facesse mi preoccuperei”. “È una ragazza di 26 anni, simpatica e intelligente. Ogni giorno passa a darmi un bacio. E io sono contenta così” aggiungeva dolcemente.