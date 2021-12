Lina Wertmüller si è spenta oggi a Roma: l’omaggio della Rai e di Infinity, il cambio dei palinsesti

TV e Spettacolo

Lina Wertmüller si è spenta oggi a Roma all’età di 93 anni. La registra, simbolo del cinema italiano, si sarebbe spenta accanto all’affetto dei suoi cari, come annunciato da un amico di famiglia e dal Corriere della Sera.

L’artista della pellicola ha firmato nella sua carriera dei film che hanno fatto la storia come: “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto“. La registra ha diretto dei grandi nomi del cinema italiano.

Lina Wertmüller lascia, quindi, un grande vuoto nel panorama artistico italiano. Per omaggiare il suo estro artistico e la sua carriera sorprendente la Rai e Infinity hanno deciso dei cambi di palinsesti e della programmazioni speciali, come riportato da Ciak Magazine.

L’omaggio della Rai per la morte di Lina Wertmüller

Programmazione speciale stasera su Rai3 per la morte di Lina Wertmüller. La rete televisiva ha mandato in onda la pellicola: “Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici“, diretta dalla talentuosa regista.

Anche Rai Cultura omaggerà domani la compianta artista cinematografica con uno speciale: “Lina Wertmuller ‘l’énfant terrible“.

Il programma andrà in onda dalle 12 in poi. Rai Storia celebrerà la grande registra con due giorni di messa in onda di spezzoni di programmi diretti da Lina Wertmüller.

La morte di Lina Wertmüller nei palinsesti di Infinity

Infinity+ omaggia Lina Wertmüller, dopo la sua morte, con una carrellata di titoli diretti dalla regista.

“Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…“, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” e “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica” sono i titoli selezionati dalla rete per celebrare i successi della regista.

Anche su Infinity è disponibile un titolo che omaggia Lina Wertmüller. Si tratta del documentario: “Dietro gli occhiali bianchi” sulla carriera e la vita dell’artista della pellicola.