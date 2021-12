Marika Geraci in lacrime insulta Armando Incarnato a Uomini e Donne: “Una persona infima, bugiarda e cafona”

Uomini e Donne

Giornata di liti accese, quella del 9 dicembre a Uomini e Donne. Marika Geraci e Armando Incarnato hanno incendiato lo studio del dating show con accuse reciproche e versioni diverse di uno stesso evento.

In seguito, il Cavaliere partenopeo ha acceso una discussione anche con Diego Tavani.

Marika Geraci infuriata contro Armando Incarnato a Uomini e Donne

La puntata del 9 dicembre di Uomini e Donne è stata veramente di fuoco. L’uragano Marika Geraci si è abbattuto sullo studio del dating show e, in particolare, su Armando Incarnato.

Il focoso Cavaliere era stato tranquillo da qualche settimana, ma anche quando vuole tenere la calma, qualcuno arriva a scombinargli i piani.

Marika Geraci è andata fino a Napoli a cercare la lite con il Cavaliere e, naturalmente, i due raccontano due versioni diversi di quest’incontro partenopeo. La Dama in lacrime ha raccontato di un comportamento di Armando Incarnato ai limiti delle decenza: “Una persona infima, bugiarda e cafona… Sei un’offesa per gli uomini… Finirà anche per te primo o poi tutto questo… Un uomo qualsiasi non avrebbe lasciata sola una ragazza”.

Praticamente Marika Geraci non ha fatto mancare nessun tipo di epiteto negativo al Cavaliere: “Sei un bell’involucro, sei vuoto… Veramente un grande attore“.

Armando Incarnato, invece, ha tenuto un po’ più la calma, almeno più del solito, ma ha detto comunque la sua: “Lacrime finte… Cose non vere… Una persona molto finta… Ma ti credi che io so scemo?… Vi state facendo abbindolare dalle lacrime”. Uno scontro da puntata cult di Uomini e Donne, finito con l’immancabile frase a effetto del Cavaliere: “Il mio cuore non ti appartiene“.

Armando Incarnato litiga con Marika Geraci e con Diego Tavani

Per non farsi mancare nulla, Armando Incarnato, dopo la lite tempestosa con Marika Geraci ha avuto da ridire anche con Diego Tavani: “Per come si sta comportando il cuore impegnato già non ce l’ha più… Faccio notare il tuo comportamento abbastanza strano“.

Oggetto della lite sempre Ida Platano, che sia lei il vero unico amore del Cavaliere partenopeo? Diego Tavani, indifendibile dopo i suoi comportamenti, ha provato comunque a difendersi: “Te lo devo dimostrare a te quello che ho dentro?“.

Ma a mettere il carico è arriva Tina Cipollari: “Di Ida non te ne mai fregato un bel niente… Solo usata“.