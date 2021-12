Chi è Max Angioni: vita privata e carriera del comico di Zelig Kevin Scannamanna presto a Lol-Chi ride è fuori

TV e Spettacolo

Max Angioni è tornato a far parte del cast di Zelig (dove era approdato nel 2018) con un nuovissimo personaggio, e prossimamente parteciperà alla seconda edizione di Lol – Chi ride è fuori. Comico brillante, capace di mettere in scena tanti personaggi diversi, sulla sua pagina Facebook si descrive ironicamente così: “stand-up comedian, comico, cabarettista, tante parole per una sola realtà: precario”. Angioni è diventato popolare negli ultimi anni proprio grazie alla tv, prendendo parte a diversi programmi televisivi di successo, tra i quali recentemente anche Lui è peggio di me di Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Chi è Max Angioni: formazione e carriera

Nato a Como nel 1990, Max Angioni inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo, lavorando a teatro. Prima studia presso la scuola Teatro in Centro per poi approdare all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2018 comincia invece la sua esperienza in televisione, debuttando sul palco di Zelig. Ci ritorna poi l’anno successivo con diversi personaggi diventati ormai celebri: Carmine Skybrendnerz, l’ultimo dei Jedi e Jon Snow, tratti da Star Wars e dal Trono di Spade.

Partecipa poi nel 2021 a Italia’s Got Talent, su Italia 1, arrivando secondo. Attualmente Max partecipa a Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in prima serata su Canale 5, con il personaggio di Kevin Scannamanna. Dal 2022 entrerà come concorrente nella casa di LOL – Chi ride è fuori (stagione 2), condotto da Fedez e Frank Matano.

Chi è Max Angioni: l’esperienza a Zelig 2021

Nelle prime tre puntate della nuova edizione di Zelig, Angioni ha portato sul palco un nuovo personaggio, chiamato Kevin Scannamanna, un 25enne aspirante concorrente di talent show (per certi versi la sua vita ricorda proprio quella di Max).

Kevin risulta essere una figura fuori dalle righe che ha subito conquistato il pubblico, ha un modo di parlare ironico e divertente e una visione del mondo tutta sua. Come ha dichiarato Max, il personaggio di Kevin, oltre a far sorridere, fa anche riflettere. Dietro la comicità dei suoi sketch c’è infatti una critica sociale rivolta a tutti quei concorrenti reali, che decidono di partecipare ai talent show, non tanto per passione o talento, ma solo per il gusto di apparire e inseguire ossessivamente il mito della fama e della notorietà.

Chi è Max Angioni: gli sketch a Italia’s Got Talent

Come abbiamo accennato, Max Angioni è stato un concorrente dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent.

È arrivato in finale proponendo un monologo che, come dichiara lui stesso nel corso della puntata, è nato un po’ per caso: “Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio (…). Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar”. Infatti lo sketch, che ha conquistato sia i giudici che il pubblico, è una lettura ironica del Vangelo e dei miracoli di Gesù.

Grazie ad esso Max si è classificato al secondo posto, diventando uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione.

Chi è Max Angioni: vita privata del comico

Max risulta essere una persona molto riservata, tanto che sulla sua vita privata si sa davvero poco. Il suo profilo Instagram che conta ben 94mila follower, richiama continuamente alla sua professione, infatti condivide spesso video divertenti dove parla soprattutto di sé stesso in chiave ironica. Nessun accenno però alla vita lontano dal palcoscenico: non si sa nemmeno se al momento sia fidanzato oppure no.