Tre manifesti a Ebbing, Missouri: il film in onda su in prima serata su Rai3 giovedì 9 dicembre

L'intenso film che racconta la storia di Mildred Hayes arriva su Rai3. Mostrerà una madre in cerca della verità per sua figlia, morta sette mesi prima ed ancora senza giustizia.

La storia di una madre ormai allo stremo delle forze, esasperata dal fatto che a svariati mesi di distanza non si sia ancora trovato il responsabile dell’uccisione di sua figlia, decide di fare da sé affiggendo tre cartelloni per far si che le autorità vadano avanti con le indagini. La storia di Mildred Hayes va in onda su Rai3 nella prima serata di giovedì 9 dicembre a partire dalle ore 21:20 circa nel film Tre manifesti a Ebbing, Missouri. La trama, il cast e le curiosità sulla pellicola.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: il cast e le cusiorità sulla pellicola

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (dal titolo in lingua originale Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) è un film del 2017 scritto e diretto dal regista britannico Martin McDonagh.

La pellicola vanta un cast corale degno di nota dove ovviamente spicca l’interpretazione di Frances McDormand nei panni di Mildred Hayes. Al suo fianco la partecipazione di Woody Harrelson, ad interpretare lo sceriffo Bill Willoughby, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: la trama del film

Mildred Hayes è una madre ferita ed arrabbiata con le autorità poiché a distanza di tempo non si è ancora trovato il responsabile dell’omicidio di sua figlia.

Ormai esasperata dopo 7 mesi di ricerche decide di dare una sterzata alle indagini con la mossa inaspettata di appendere tre manifesti nella sua città di Ebbing in Missouri, che accusano direttamente la polizia per i scarsi risultati.

Le scritte sui manifesti intendono svegliare dal suo letargo lo stimato capo della polizia locale Bill Willoughby, con lo stimato sceriffo che inizialmente prova a far ragionare la donna ma che poi si farà coinvolgere nella battaglia senza esclusione di colpi, nella quale verrà tirato in ballo anche un suo collega.

Sarà un duro confronto in cerca della verità fatto anche atti violenti come calci, schiaffi e morsi a testimoniarne la durezza.

