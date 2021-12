Black Mafia: su Rai3 venerdì 10 dicembre 2021 va in onda il documentario che racconta la mafia nigeriana

Programmi TV

Di Rocco Zanetti // Programmi TV 10 Dicembre 2021, 17:27

Viene trasmesso per la prima volta in televisione il documentario che racconta la mafia nigeriana che agisce in Italia. Partendo da una inchiesta della procura di Torino, il lungo viaggio porterà direttamente nello stato africano e svelerà della pratiche mai viste in una organizzazione criminale.