Vietati gli spettacoli del circo, le condizioni degli animali preoccupano: si accende la polemica

Animali a chi?

Dopo i divieti in Francia sulla vendita di animali e sulla partecipazione di animali selvatici nelle attività circensi, il circo Europa non ha il consenso del comune.

Il circo Europa si trova sotto i riflettori, dopo che il sindaco di Trappes (piccolo comune a sud-ovest di Parigi) ha vietato gli spettacoli e ha invitato gli abitanti a non parteciparvi, i motivi sarebbero le condizioni dubbie degli animali selvatici protagonisti degli spettacoli. Da giorni ormai si discute sulla delicata vicenda, che ha scosso anche l’attenzione di un’associazione nata per la difesa degli animali.

Vietati gli spettacolo del circo Europa: la decisione in difesa degli animali

La disputa è iniziata lo scorso fine settimana, quando l’associazione per la difesa della causa animale, Paris animaux zoopolis, ha denunciato gravi mancanze da parte del circo Europa, definito “teppista”.

In seguito, è intervenuto il prefetto, che in un comunicato stampa dell’associazione, ha sottolineato che il circo non rispetta i termini d’autorizzazione per l’occupazione rilasciata dal comune. L’équipe del sindaco ha confermato le informazioni in un comunicato diffuso per il comune di Trappes. Nel testo si legge: “Gli operatori del circo non hanno ottemperato agli obblighi di legge, impedendo al comune di verificare le condizioni di sicurezza”.

“Vi invitiamo a non prendere parte a questo circo” ha inoltre comunicato il primo cittadino, come si legge su Cnews.fr.

Il circo Europa non vuole fermarsi: scoppia la polemica

Un operatore del circo Europa ha presentato alla prefettura una richiesta di manifestazione pubblica, specificando che vuole bloccare la città durante la settimana. L’operatore del circo, intervistato da 78actu.fr, ha dichiarato di essere entrato in contatto tutti i direttori di circo, per bloccare la strada nazionale 10 con una cinquantina di camion, aggiungendo: “Il sindaco sta bloccando il nostro circo.

Noi bloccheremo la sua città”.

Allo stesso tempo, è in ambito giuridico che il circo vuole affermare ciò che ritiene di suo diritto. L’Associazione per la difesa dei circhi familiari ha presentato una denuncia, inviata lunedì 6 dicembre 2021.

Vietati gli spettacolo del circo: l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Trappes, ha firmato e appeso un’ordinanza che vieta lo svolgimento degli eventi, in attesa della certificazione del rispetto delle regole e delle condizioni di sicurezza. Il sindaco, Ali Rabeh, ha sostenuto che in primo luogo, il circo non ha rispettato i termini per presentare i documenti necessari alla convocazione di una commissione comunale per la sicurezza.

Inoltre ritiene che le condizioni per l’evacuazione del pubblico non erano garantite.

“Tutte le misure devono essere prese per evitare un dramma e per assicurare la sicurezza del pubblico in caso di problemi” ha commentato Rabeh. “Bisogna poter evacuare la gente correttamente. O prendere tutte le disposizioni per evitare che un animale scappi. E qui non ci siamo” ha sottolineato.