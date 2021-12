Concorso Comitato Olimpico, 50 posti a tempo indeterminato: quali sono i profili ricercati e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto dal Comitato Olimpico Nazionale a per 50 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Nuovo bando di concorso per 50 posti a tempo indeterminato presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26/11/2021. I profili professionali ricercati sono quelli di personale non dirigenziale (47) e di personale con incarico dirigenziale di livello non generale (3).

Concorso Comitato Olimpico Nazionale: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

essere in possesso, in base al codice di concorso e all’area economica per cui si concorre, di Laurea specialistica o magistrale, essere iscritti all’ordine degli architetti, attuari, avvocati, ingegneri; oppure essere in possesso di diploma di laurea almeno triennale o di diploma di scuola secondaria di secondo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

avere età non inferiore ad anni 18;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Personale: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata [email protected] Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Il termine ultimo per presentare domanda è il 27/12/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

I candidati saranno sottoposti alla valutazione dei titoli e, in seguito, dovranno sostenere le prove orali del concorso.

Queste consisteranno in un colloquio, a seconda della posizione e della fascia economica per cui si concorre. Per l’accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali e per l’accesso ai professionisti sarà volto ad accertare le capacità organizzative e gestionali nelle materie giuridiche, nell’attitudine al ragionamento giuridico, nelle materie economiche e dell’analisi delle politiche pubbliche, nella capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate, di impiegare gli strumenti e le metodologie al fine di formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività dell’Ente pubblico sportivo.

Consisterà in un esame e discussione di una questione pratico applicativa e di un accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per l’accesso alle Aree C, B e A sarà basato, oltre che sulle materie d’esame e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche più diffuse, sull’accertamento delle conoscenze tecniche, la capacità espositiva, la capacità di giudizio critico, oppure su quesiti di carattere attitudinale o atti a valutare le conoscenze di base su natura e ruolo dell’attività istituzionale.