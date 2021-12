Cronaca dal Mondo

Drammatico bilancio per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e decine di persone all'alba: le vittime finora accertate sarebbero 53, tanti i feriti tra cui donne e bambini.

53 morti e decine di feriti: questo il bilancio provvisorio di un terribile incidente stradale che, all’alba, avrebbe coinvolto un camion con a bordo migranti nascosti per attraversare il Chiapas, nel sud del Messico al confine con il Guatemala. Le autorità confermano la drammatica entità della tragedia che avrebbe causato il ferimento di 58 persone tra cui donne e bambini.

Incidente stradale coinvolge camion e decine di persone: almeno 53 morti in Messico

Sarebbero almeno 53 i morti accertati nello schianto avvenuto poche ore fa nel Chiapas.

Altre 58 persone sarebbero rimaste ferite e 3 sarebbero in condizioni gravissime. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, le vittime si trovavano nascoste in un camion partito dal Guatemala e sarebbero rimaste coinvolte nel terribile incidente mentre stavano cercando di raggiungere gli Stati Uniti. Stando a una prima ricostruzione emersa nelle ultime ore, l’autista del mezzo con rimorchio – ribaltatosi dopo l’impatto contro un muro – avrebbe perso il controllo per eccesso di velocità e sarebbe poi fuggito dal luogo dell’incidente.

🚨 Se registra un fuerte accidente sobre la carretera #Tuxtla-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia El Refugio, en #Chiapas. Se reportan varias personas fallecidas en su mayoría migrantes. pic.twitter.com/6txHN3DrSK — Novedades de Tabasco (@ndetabasco) December 9, 2021

Decine di morti in un incidente in Messico: il bilancio diffuso dalle autorità

Nelle ultime ore, un aggiornamento sul bilancio del tragico incidente in Chiapas è stato diffuso dalle autorità locali. Su Twitter il cordoglio della politica e le parole del presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, che ha precisato che sul mezzo viaggiavano illegalmente “migranti provenienti dall’America centrale“.

Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2021

Il governatore dello Stato, Rutilio Escandon, in un tweet ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime fornendo alcuni dettagli della immane tragedia e sottolineando il massimo impegno delle autorità per chiarire dinamica e responsabilità: “Purtroppo 49 persone sono morte sul posto e altre 5 mentre ricevevano cure mediche negli ospedali.

Abbiamo 105 feriti (83 uomini e 22 donne), l’assistenza ai feriti continua“.