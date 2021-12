Le Iene – Scandalo nell’Antimafia: lo speciale in onda su Italia1 venerdì 10 dicembre 2021

Programmi TV

Va in onda oggi venerdì 10 dicembre 2021 una puntata speciale de Le Iene che affronterà la vicenda contorta del processo della Sezione Misure di Prevenzione dell’antimafia di Palermo. In studio a partire dalle ore 21:20 con la conduzione dell’apprezzata iena Matteo Viviani viene ripercorso il tema dal primo servizio andato in onda nella trasmissione fino ad oggi, con il racconto di tutti i retroscena che hanno portato alla condanna di primo grado dei 12 membri del cosiddetto cerchio magico.

Le Iene – Scandalo nell’Antimafia: cosa tratterà lo speciale in onda su Italia1

Il consueto venerdì in compagnia de Le Iene si trasforma in una occasione unica per ripercorrere una vicenda che la trasmissione ha seguito sin dagli albori.

Il 10 dicembre 2021 va in onda su Italia1 alle ore 21:20 circa lo speciale dal titolo Scandalo nell’Antimafia condotto da Matteo Viviani e scritto da Riccardo Spagnoli. La puntata sarà interamente dedicata al processo della Sezione Misure di Prevenzione antimafia di Palermo, che si occupa di sequestrare e gestire temporaneamente i beni tolti a chi è sospettato di avere legami con la mafia.

L’intento dell’appuntamento speciale è quello di ripercorre tutta la vicenda dal primo servizio sul tema fino allo stato attuale delle cose, ricostruendo con immagini di repertorio e contributi inediti tutti i retroscena che hanno portato alla condanna in primo grado dei 12 membri del cosiddetto cerchio magico, una rete di persone che si sarebbe organizzata per scambiarsi favori e denaro intorno alla gestione proprio di quei beni che erano stati confiscati alla mafia.

Un viaggio iniziato nel 2015 e conclusosi con la condanna in primo grado di insospettabili come magistrati, avvocati, amministratori giudiziari, ex prefetti, consulenti, professori universitari ed anche ufficiali della Guardia di Finanza; che condurrà la trasmissione a fare il punto prima che l’appello entri nel vivo il 27 gennaio del 2022.