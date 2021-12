Lite tra Sophie e Soleil al GF Vip: interviene il padre e il pubblico in studio esplode in un’ovazione

Grande Fratello

Dopo il furioso litigio di pochi giorni fa, le posizioni tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge appaiono sempre più distanti. Le due protagoniste del Grande Fratello Vip continuano a mal sopportarsi e questa sera arrivano allo scontro. Ad accendere gli animi è un tweet del papà della Codegoni, che lancia una frecciatina provocatoria a Soleil. Il pubblico in studio esplode in un boato e fragorosi applausi.

Soleil Sorge contro Sophie Codegoni al GF Vip

Si riaccende lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni le due ragazze non se le sono mandate a dire, complice una discutibile provocazione della Sorge sulla coinquilina e la sua decisione di essersi rifatta. Parole che hanno portato la Codegoni alle lacrime e che hanno di fatto spaccato la Casa in due, tra chi ha preso le sue difese e chi invece ha preferito coprire le spalle a Soleil. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini mette le due coinquiline una di fronte all’altra, per un nuovo confronto ad alta tensione.

Sophie, rivedendo la clip dello scontro, ammette: “Ci sono rimasta male.

Perché lì non ho cercato la discussione, né il litigio, ma mi sono sentita umiliata. Cerco di creare un rapporto civile, di ascoltare e mi viene costantemente detto che sono una persona senza carattere, che sono stupida, rifatta. Sono cose che secondo me non sono carine da dire“. Soleil però non ha intenzione di fare un passo indietro e controbatte: “Fare retromarcia su una battuta no. Ha fatto degli insulti che nella clip non si sono sentiti. Tipo ‘fai rabbrividire’. Adesso vogliamo stare qui come sempre a rendere la situazione più grande di quella che è? Dice che non ha paura di rispondere: allora che lo faccia, ma lo faccia nel modo giusto“.

Sophie Codegoni: il tweet del padre accende gli animi nella Casa

Ma il dibattito nella Casa degenera in seguito ad un altro contenuto mostrato da Alfonso Signorini ai concorrenti.

Non una clip in questo caso, bensì una reazione social alla querelle tra le due ragazze. Ad esporsi pubblicamente è stato il padre di Sophie Codegoni, che ha condiviso un tweet al veleno indirizzato a Soleil: “E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre“. Al termine della lettura del tweet da parte di Alfonso Signorini, in studio è esploso il boato del pubblico, tra applausi e urla.

Alfonso Signorini chiede subito a Soleil cosa ne pensi: “È scaduto più in basso di qualunque battuta si sia fatta. Complimenti a questo padre che mi sembra veramente peggio della figlia“. Anche Sophie interviene: “Questo padre che è stanco di vedere la figlia umiliata“. Ma Soleil ne approfitta per attaccare nuovamente la coinquilina con dure parole: “Una figlia che tra l’altro applaude a una battuta del genere mi sembra veramente squallido“.