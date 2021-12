Manuel, Lulù e il bacio appassionato al Grande Fratello Vip. Ritorno di fiamma o addio? Il video

Gossip

Per la serie “A volte ritornano” Lulù e Manuel sono stati di nuovo travolti dalla passione e si sono lasciati andare a baci infuocati sotto l’occhio vigile della Casa del Grande Fratello Vip e dei fan. Immediata l’esplosione dei commenti dei fan sui social che si stanno già schierando (la maggior parte a favore di Lulù).

Che si tratti di un bacio d’addio, visti anche i rumors per la prossima fuoriuscita di Manuel Bortuzzo, o di un ritorno di fiamma, la coppia torna protagonista indiscussa, superando anche il triangolo Alex Belli, Soleil e Delia.

Manuel Bortuzzo e Lulù: torna la passione

“Non riesci a starmi indifferente” così Manuel Bortuzzo ha riavvicinato Lulù Selassié a sé dopo un nuovo momento di separazione (anche burrascoso questa volta).

Nelle ultime ore tra Manuel e Lulù è tornata la passione che si è manifestata con baci infuocati, massaggi, coccole e carezze nel letto.

Bortuzzo ha poi voluto chiarire con Lulù le parole che lui le aveva rivolto tempo fa, quando era arrivato persino a dire che era lei a farlo stare male: “Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi.

Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui. Guarda che non è scontato o normale” ha detto mentre erano nel letto.

“Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così” ha detto ancora.

Lulù e Manuel sempre più legati? Le parole del nuotatore

Nel suo lungo discorso per Lulù, Manuel ha ribadito come lui ora abbia capito di accettarla così com’è, nei momenti belli e brutti: “Anche se ammetto che è sempre facile criticare e giudicare qualcosa che non è tuo, ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai.

Tu avevi bisogno di qualcuno accanto, che poi non dovevo fare nulla, basta un abbraccio e uno sguardo. Forse ti saresti fermata subito se ti avessi abbracciata come meritavi” e ancora “Avrei poruto fare andare le cose in modo diverso” ha aggiunto in merito alla lite tra Lulù e Maria Monsé.

“Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male. Infatti non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te’. Però tante cose mi facevano stare male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così’. Ed è per questo che mi nascevano tremila pensieri. Ora in me avrai un punto di riferimento”.

Intanto gli occhi sono tutti puntati alle due puntate in diretta, quella di stasera dove sicuramente si parlerà di questo ritorno di fiamma e quella di lunedì 13 dicembre, quando si presume che Manuel Bortuzzo annuncerà il suo addio al GF Vip.