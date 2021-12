Tina Cipollari mette in guardia Leonardo: “Fai in tempo a scappare”. Commento puntata del 10 dicembre

Uomini e Donne

Tina Cipollari anima lo studio di Uomini e Donne con opinioni sempre dirette e, a volte, sopra le righe. L’opinionista prende spesso di mira Gemma Galgani, ma anche gli altri protagonisti del parterre di Uomini e Donne non sono indenni dal suo giudizio.

Nella puntata del 10 dicembre, Tina Cipollari ha voluto dare dei consigli a Leonardo, nuova fiamma della Dama torinese. La temperatura si è riscaldata anche con l’arrivo di Elena al centro dello studio.

Gemma Galgani è tornata nello studio di Uomini e Donne e subito si è ripresa la scena.

Ma già prima di tornare, la scenetta alla finestra, con Leonardo sotto casa, alla Pretty Women, farà sicuramente la storia del dating show. Per non parlare della Dama, che come una quindicenne, ha sventolato uno striscione sdolcinato: “Io e te come nelle favole“. Roba da non credere ai propri occhi.

E la scenetta è continuata nello studio, con Gemma Galgani che ha speso parole molto importanti sul Cavaliere, che, però, non aveva mai visto prima: “Qualsiasi cosa avessi immaginato non sarebbe stato un momento così belli… Vorrei abbracciarti… Un regalo così bello… Sono veramente felice… Sono talmente sicura di lui”.

Tina Cipollari ha sottolineato che qualcosa proprio non quadrava: “Non l’ha manco visto di persona… Ci rendiamo conto a che livelli stiamo? Poi sono io?… Se cosciente in che guaio ti stai mettendo?… Questa sorriso sparirà dal tuo volto“. L’opinionista ha provato a mettere in guardia Leonardo, ma lui sembra già sapere molto bene cosa fare: “Fai in tempo a scappare… Per te adesso stanno per iniziare i guai, te lo dico… Vuole scappare subito… Succederà una catastrofe, quindi pesa bene le parole, con lei devi stare attento“.

Dopo Tina Cipollari arriva Elena: nuova Dama molto decisa

Dopo lo sdolcinato siparietto di Gemma Galgani e Leonardo, ci ha pensato una nuova Dama a rianimare la situazione a Uomini e Donne, nella puntata del 10 dicembre. Si tratta di Elena, mollata senza molta cortesia da Luigi, convinto di poter interessare a Marika.

La Dama gliene ha cantate quattro: “Sei stato molto falso”, ma anche per Marika ha avuto delle parole infuocate: “La sceneggiata di Marika contro Armando… Mancava solo che ti strappavi i capelli… La settimana scorsa sembrava proprio disperata“.

La bagarre in studio tra i tre, Armando Incarnato e gli opinionisti è stata, manco a dirlo, inevitabile. Nuovi protagonisti, vecchie scene.