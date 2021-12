Grande Fratello Vip fino al 14 marzo 2022: i concorrenti lo scoprono in diretta e restano spiazzati

Grande Fratello

Un annuncio importante travolge i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il prolungamento dell'edizione è ora cosa nota anche a loro: in Casa arriva la busta contenente la data della finale.

Ai concorrenti del Grande Fratello Vip è stato finalmente comunicato il prolungamento dell’edizione sino a marzo 2022. L’annuncio è arrivato in salone da parte di Miriana Trevisan e Giucas Casella, che hanno letto in anteprima la busta contenente la notizia. In Casa le reazioni sono molteplici, tra sgomento, lacrime e risate: Alfonso Signorini cerca di tranquillizzare tutti.

GF Vip 6 prolungato sino a marzo: l’annuncio di Alfonso Signorini

Arriva la svolta decisiva al Grande Fratello Vip, con i destini dei concorrenti ora ad un bivio.

Alfonso Signorini, nel corso della puntata di questa sera, ha annunciato il prolungamento di questa edizione sino a marzo 2022. Una notizia che già era stata resa nota diverse settimane fa, ma della quale i ‘Vipponi’ erano all’oscuro. E ora si trovano a fare i conti con tutta un’altra realtà. Convinti di concludere il loro percorso a Cinecittà tra pochi giorni, ora si trovano a dover decidere: proseguire sino a marzo o abbandonare la Casa anticipatamente?

Al termine della puntata, tutti i concorrenti che hanno incominciato il loro viaggio da settembre vengono convocati in Super-Led.

Nella stanza, tutti insieme, visionano una clip che ripercorre il loro percorso a Cinecittà, dalla prima puntata sino ad oggi. Tuttavia il loro percorso non finisce qui, come preannuncia Alfonso Signorini a tutto il gruppo: “Avrete intuito che questa edizione del GF Vip non può finire esattamente il 13 dicembre, la data che tutti noi avevamo previsto“.

Finale del GF Vip il 14 marzo 2022: la reazione dei concorrenti

Il comunicato relativo al prolungamento è contenuto in una Busta Rossa e sono Miriana Trevisan e Giucas Casella gli incaricati a recuperarla.

Alfonso Signorini chiede loro di prevedere la possibile data della finale: la showgirl ipotizza il 14 marzo, Giucas il 7. Aperta la busta entrambi restano basiti ed esultano, con la Trevisan che ha indovinato al primo colpo, mentre tutti gli altri concorrenti rimasti in salone non ne sono ancora al corrente.

I due coinquilini fanno poi ritorno in salone con la misteriosa busta in mano. E di fronte a tutti leggono il contenuto. Il gruppo resta spiazzato: chi scoppia in lacrime, chi resta sorpresa, chi commenta divertito la notizia.

Ad intervenire ci pensa Alfonso Signorini, che rassicura tutti: “Capisco che adesso molti di voi si sentiranno spiazzati.

Dovrete parlarne tra voi, avrete tutto il tempo per dormirci sopra. Avrete il tempo per parlarne con i vostri amici, figli e parenti, tutto il supporto fondamentale per arrivare a prendere la decisione che vi chiederò nella puntata di lunedì. Adesso prendetela con leggerezza, ci dormite sopra e da domani ci pensate sul serio“.