Myrta Merlino e Marco Tardelli raccontano il loro amore a Verissimo: le intime rivelazioni della coppia

Programmi TV

Myrta Merlino e Marco Tardelli hanno ripercorso a Verissimo la loro romantica storia d’amore. Dopo 15 anni di conoscenza, la giornalista e l’ex calciatore hanno deciso di fidanzarsi e ormai da diversi anni fanno coppia fissa. Sebbene l’ipotesi del matrimonio sia solo una suggestione ancora sfuggente, tra i due il rapporto d’amore si rinnova giorno dopo giorno: “Un amore che ci ha legati“.

Myrta Merlino e Marco Tardelli raccontano il loro amore a Verissimo

A Verissimo Myrta Merlino e Marco Tardelli sono protagonisti di una dolcissima intervista di coppia, in cui hanno ripercorso la loro storia d’amore.

Anche lo stesso ex calciatore, poco avvezzo alle interviste, ha aperto il suo cuore raccontando al fianco della giornalista la loro love story. La coppia si conosce da ben 15 anni, ma è solo da pochi che stanno effettivamente insieme, come spiega Tardelli: “6 anni e qualche mese. È un amore da grandi, un amore consapevole, un amore che ci ha legati. Poi ci hanno legato alcune cose e momenti importanti che abbiamo vissuto insieme, e questo ci ha unito ancora di più.

Fino ad adesso va tutto bene, nel futuro probabilmente possiamo andare a vivere insieme. Perché non viviamo ancora insieme, però dovremmo farlo“.

Myrta Merlino racconta anche caratteristiche segrete del suo Marco: “Lui è molto geloso, ma in maniera bella. Marco è un uomo generoso, ama il fatto che io abbia il mio lavoro e la mia vita. Non è quel possesso. Però Marco è proprio un maschio alfa. Ha ragione lui: siamo molto diversi, a riprova che l’amore è una cosa meravigliosa“.

Myrta Merlino e Marco Tardelli: l’ipotesi matrimonio

Myrta Merlino si è fidanzata con Marco Tardelli dopo una vita segnata da grandi turbolenze amorose, come confessa a Silvia Toffanin: “Io onestamente non pensavo più di avere un grande amore.

Ho avuto due matrimoni alle spalle, una vita sentimentalmente complicata“. E rivela come, dopo così tanti anni di profonda amicizia, i due abbiano deciso di diventare una coppia a tutti gli effetti: “Noi due non siamo mai stati estranei, erano due persone che si conoscevano molto bene. Sapevamo di essere diversi, ma a un certo punto abbiamo avuto questa calamita, che ci ha detto che tutti e due potevamo cambiare in meglio“.

Ad oggi l’ipotesi del matrimonio è incerta, come rivela l’ex calciatore: “Per adesso non viviamo ancora insieme, è una cosa molto privata quella che mi hai chiesto e potrebbe capitare di tutto“.