Roberto Cazzaniga truffato per 15 anni: a Verissimo il racconto del raggiro economico ed amoroso subito

A Verissimo il pallavolista Roberto Cazzaniga ha ripercorso la dolorosa storia che l’ha visto coinvolto. Vittima di una truffa amorosa, da oltre 15 anni ha creduto di essere fidanzato con una donna che alla fine si è rivelata inesistente. Oltre alla ferita sentimentale, lo sportivo ha anche sborsato un’ingente somma di denaro per aiutarla nelle cure di cui diceva di aver bisogno. “Fa più male di un pugno in faccia” la dolorosa confessione.

Roberto Cazzaniga: storia di un raggiro amoroso ed economico

Ha fatto parecchio parlare di sé nell’ultimo periodo la dolorosa vicenda legata a Roberto Cazzaniga, noto pallavolista italiano.

Lo sportivo è stato infatti vittima di una truffa amorosa durata 15 anni e che gli è costata 700.000 euro. Tutto inizia quando un’amica d’infanzia gli fa conoscere Maya, pseudonimo dietro il quale si nasconderebbe la top model brasiliana Alessandra Ambrosio. Lui si innamora subito di questa ragazza, con la quale ha inizialmente contatti telefonici. Si convince di essere fidanzato con lei, ma alla fine quella donna non la incontrerà mai.

Cazzaniga versa alla donna, che diceva di avere problemi di salute, un’ingente somma di denaro chiedendo prestiti anche ad amici e familiari. Ma solo grazie a un servizio de Le Iene e all’intervento dei suoi compagni di squadra, il pallavolista ha scoperto tutta la verità: Maya non esiste e i soldi a lei indirizzati sarebbero invece arrivati sul conto di un’altra donna, che non è la modella. Una storia davvero complicata, che lo stesso Cazzaniga ha voluto raccontare oggi ospite di Verissimo.

Roberto Cazzaniga e i primi contatti con ‘Maya’

Roberto Cazzaniga inizia a spiegare nel dettaglio come siano andate realmente le cose, quando una sua amica d’infanzia decise 15 anni fa di presentargli una ragazza: “Mi viene presentata Maya all’inizio con i social, poi tramite telefono dalla mia ormai ex amica.

Mi diceva: ‘Sono stata insieme a lei’. Io ho iniziato a parlare con lei tramite telefono, ho continuato a sentirla finché mi sono innamorato di questa persona che al tempo conoscevo come Maya e che poi si è rivelata come Alessandra Ambrosio“.

Inizialmente lo sportivo non si poneva problemi: “L’accento sardo non si sentiva tantissimo. Mi diceva che stava in Sardegna, che aveva le infermiere sarde e quindi l’accento lo puoi prendere dalle persone che ti stanno al fianco”.

Ogni dubbio veniva eliminato dall’interesse che provava per questa donna: “Dubbi ci sono stati, ma venivano cancellati dalle sue parole ed immagini“.

Roberto Cazzaniga e il raggiro economico subito

Cazzaniga spiega: “Io sapevo che da subito lei aveva problemi, però non mi era stato ancora detto quali problemi. Entrati poi in sintonia, me li ha detti. Io ogni tanto la vedevo tramite tv, lei mi diceva che doveva andare ed era tenuta su dai farmaci. Me lo diceva prima che arrivava quel momento“. Sino ai primi tentativi di raggiro economico, con la donna che ha sfruttato una scusa: “Vengono a mancare i suoi bisnonni e c’era una clausola che bloccava il loro patrimonio.

Quindi non aveva più la possibilità di toccare il suo conto. Lei doveva vivere, mangiare, prendere farmaci… mi chiedeva delle cifre. Io le ho detto che non potevo lasciarla morire: ‘Ti sostengo io e cerco di aiutare te e la tua famiglia‘”.

In totale, alla fine, il pallavolista sborsò circa 700.000 euro per aiutare la donna. E, quando i soldi iniziarono a latitare, iniziò a chiedere prestiti ad amici e parenti: “Ho iniziato a chiedere questo aiuto ad amici e parenti.

Lei mi diceva che non sapeva più a chi chiederli, quindi essendo il ‘fidanzato’ le ho detto: ‘Finché posso vado avanti io’. Io però alla fine rimanevo senza nulla e dovevo chiedere prestiti ad altre persone“.

Roberto Cazzaniga e la scoperta della verità: “È stato doloroso“

Sino alla verità, venuta a galla grazie al servizio de Le Iene e ai suoi compagni di squadra, che si sono insospettiti. In questa storia è rimasta coinvolta anche la top model Alessandra Ambrosio, anche lei di fatto vittima inconsapevole di questa sconcertante vicenda: “Un po’ mi dispiace perché anche lei, suo malgrado, è stata vittima di questo raggiro“.

Cazzaniga racconta anche la sua reazione una volta appreso il raggiro: “All’inizio non ci volevo credere, volevo credere che magari le Iene avrebbero trovato Alessandra Ambrosio con problemi e l’avrebbero aiutata. Quando mi hanno detto che non era lei, è stato doloroso“. E spiega infine come spesso gli manchi la quotidianità che aveva con tale ‘Maya’, anche se a distanza. E scoprire che la donna di cui si era innamorato da 15 anni in realtà non esiste, è stato per lui un durissimo colpo da assorbire: “Ormai è più di un mese. Ogni tanto mi manca, perché comunque sono passati 15 anni dietro a questa persona. Poi ti svegli un giorno e ti dicono che non è così. Fa più male di un pugno in faccia, ed è brutto. Brutto che persone così si approfittino di altre persone che come me ci hanno messo il cuore“.