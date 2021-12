Alvise Rigo rinuncia all’esibizione con la madre a Ballando con le stelle: il rugbista ne parla a Domenica In

Programmi TV

Alvise Rigo, nel corso della scorsa puntata di Ballando con le stelle, ha scelto di non esibirsi assieme alla madre nella sorpresa di serata. Il rugbista motiva la sua decisione a Domenica In.

Alvise Rigo è tornato sulla mancata sorpresa in diretta a Ballando con le stelle. L’esibizione della serata avrebbe dovuto coinvolgere anche la madre per un ballo insieme, ma il concorrente, poi eliminato, ha preferito preservare la riservatezza che contraddistingue la propria famiglia. Il rugbista ne ha parlato oggi a Domenica In, rivelando a Mara Venier: “C’è una complicità che va oltre la televisione“.

Alvise Rigo e il mancato ballo con la madre: “Complicità oltre la televisione“

A Ballando con le stelle è saltata la sorpresa di serata nella puntata andata in onda ieri sera.

Nel corso di ogni diretta ciascun concorrente solitamente si esibisce in un’intima performance dedicata a una parte del proprio cuore: il figlio, i genitori, il marito, la moglie. Ieri sera Alvise Rigo avrebbe dovuto ballare in compagnia della madre, ma si è rifiutato per un motivo molto preciso: preservare la figura della mamma e la riservatezza che contraddistingue la sua famiglia.

Il rugbista, ospite oggi di Domenica In, spiega la sua decisione: “La bellezza di questo percorso non vorrei fosse giustificata.

Giustifico la nostra riservatezza. Io ho sempre rifiutato molti programmi tv che avrebbero potuto scavare nella mia sfera privata e familiare. Sono diventato indipendente molto giovane per questioni familiari molto serie. La mia famiglia ha dovuto prima capirlo e poi è stata accondiscendente. La mia indipendenza era sportiva, di vita. Loro l’hanno apprezzato e continuano a farlo oggi. Oltretutto mi sono sentito con mia madre in settimana, mi ha chiamato subito proprio perché non esistono sorprese all’interno del nostro nucleo familiare. C’è una complicità che va oltre la televisione“.

Alvise Rigo: la decisione ricaduta anche su Tove Villfor

Alvise Rigo spiega come si sia inizialmente confrontato con sua madre, arrivando alla decisione di evitare l’esibizione a sorpresa: “Quando ci siamo confrontati io e mia madre, era lei stessa ad aver avuto questa insicurezza nel mostrarsi.

E sono io che, per preservarla, le ho detto che mi metto io in gioco per lei. Quindi poi sono stato io a trasmettere questo messaggio, ho detto: ‘Mia madre non se la sente’. Quando poi sono andata ad abbracciarla, ha manifestato questa gioia nell’essere lì“.

La scelta di cuore del rugbista potrebbe comunque aver svantaggiato il suo percorso al fianco della partener di danza Tove Villfor.

La coppia, infatti, è stata eliminata: “Mi rendo conto che le mie scelte ricadono anche in quelle di Tove. Il fatto che io e mia madre avessimo deciso di preservare questa vita privata, avrebbe portato un gioco di voti per noi non favorevole“.