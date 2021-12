“Che Dio ci aiuti” chiude i battenti? Valeria Fabrizi fa una rivelazione shock a riguardo a Domenica In

Programmi TV

Valeria Fabrizi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla fiction "Che Dio ci aiuti" a Domenica In. La serie televisiva potrebbe chiudersi per l'assenza di Elena Sofia Ricci.

Valeria Fabrizi è riuscita a conquistare la finale di Ballando con le Stelle. Le sue esibizioni, in coppia con il maestro Giordano Filippo, sono sembrate sempre molto convincenti. L’attrice è davvero credibile nel suo nuovo ruolo di ballerina e racconta, sul suo account Instagram, i momenti delle prove e le sensazioni della gara.

Recentemente, la concorrente di Ballando con le Stelle ha utilizzato il mezzo social anche per ricordare il marito, Giovanni Tata Giacobetti, scomparso 33 anni fa.

Ospite della puntata di Domenica In del 12 dicembre, Valeria Fabrizi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla serie che la resa ancora più nota: “Che Dio ci aiuti“.

Valeria Fabrizi parla della sua carriera dopo Ballando con le Stelle

Valeria Fabrizi sta facendo conoscere delle nuove sfumature di sé a Ballando con le Stelle. L’attrice è molto amata dai telespettatori per il suo ruolo nella fortunata fiction: “Che Dio ci aiuti“. Valeria Fabrizi ha rilasciato proprio delle dichiarazioni sulla serie televisiva a Domenica In, rispondendo una domanda di Mara Venier: “Ma adesso che finisce Ballando la prossima settimana?

“.

L’attrice ha risposto con ironia: “Vado in depressione“. Ma, in seguito, ha svelato una notizia su che “Che Dio ci aiuti“: “Aspetto di fare la suora ma pare che oggi la notizia sia stata pessima… Cioè che non la vuole più fare Elena. Era già nell’aria. Mi dispiace per il pubblico“.

Valeria Fabrizi ha confermato che Elena Sofia Ricci potrebbe non prendere parte alle nuove riprese di “Che Dio ci aiuti“.

L’attrice ha anche ipotizzato una possibile sostituzione della collega: “Prenderanno qualcun’altro“.

Le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci sull’ipotesi di abbandonare “Che Dio ci Aiuti“

Valeria Fabrizi ha rivelato a Domenica In che Elena Sofia Ricci potrebbe lasciare il suo ruolo nella fiction “Che Dio ci aiuti“.

Elena Sofia Ricci aveva detto precedentemente la sua a Francesca Vicario, come riportato da Today: “Il 2022 è pieno, e anche il 2023. Ho firmato dei contratti pregressi e li devo onorare. Al momento l’unica cosa che so è che sarò impegnata almeno fino alla meta del 2023. Una serie lunga porta via almeno otto mesi di lavoro. Mi vogliono aspettare?“.