Domenica in anticipazioni: i temi e tutti gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 12 dicembre

Rai1 come ogni domenica pomeriggio ripropone il suo solito appuntamento con Mara Venier e con la sua Domenica In. La trasmissione torna in televisione oggi domenica 12 dicembre 2021 come sempre in diretta partire dalle ore 14:00 dagli Studi Televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi. Come riportato dalle anticipazioni la puntata odierna dedicherà un ampio spazio al sentito ricordo della regista Lina Wertmuller, recentemente scomparsa qualche giorno fa. In studio arriveranno poi tanti ospiti a fare compagnia alla padrona di casa per raccontarsi a lei ed al pubblico.

Domenica In in onda domenica 12 dicembre

L’appuntamento di domenica 12 dicembre 2021 prenderà il via come al solito a partire dalle ore 14:00 in diretta su Rai1 quando Mara Venier condurrà una nuova puntata che sarà collegata alla nuova maratona di raccolta fondi di Telethon dal titolo La ricerca dona.

Dona per la ricerca. La conduttrice sarà infatti impegnata anche questa sera nella conduzione dello speciale dal titolo Festa di Natale, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra interamente dedicata a Fondazione Telethon.

Chi sono gli ospiti della puntata di oggi

Come riportano le anticipazioni durante la nuova puntata di Domenica In ci sarà un ampio spazio dedicato al ricordo di Lina Wertmuller, scomparsa qualche giorno fa all’età di 93 anni, che sarà ricordata con la presenza in studio di Giancarlo Giannini, attore che deve tanto alla regista del successo raggiunto in carriera. Parteciperanno alla discussione anche Aldo Cazzullo, il produttore Ciro Ippolito ed anche l’attrice Isa Danieli.

In studio sarà presente nuovamente Gina Lollobrigida, accompagnata sempre dall’avvocato Antonio Ingroia per fare il punto sulle novità riguardanti le sue note vicende giudiziarie.

Shel Shapiro si esibirà sulle note del suo ultimo brano mentre saranno presenti in studio tutte le protagoniste del film dal titolo 7 donne e un mistero: Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli e Luisa Ranieri.

Con Pierpaolo Pretelli una nuova puntata de Il Musichiere di Domenica In e non mancherà il solito commento di Ballando con le Stelle, con il bilancio della seconda semifinale insieme a Valeria Fabrizi, Federico Lauri e Alvise Rigo, Carolyn Smith, Alba Parietti e Pierluigi Diaco con la partecipazione in collegamento di Albano Carrisi.