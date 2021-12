Incendio in una fabbrica di plastica a Beinasco: fiamme e altissima colonna di fumo. I video

Cronaca Italia

Fiamme altissime e colonna di fumo visibile da chilometri per un incendio in una fabbrica di plastica a Beinasco, in provincia di Torino.

Tremendo incendio nel pomeriggio di oggi in provincia di Torino, a Beinasco: si è sviluppato in un’azienda che tratta materiali in plastica e dai video che circolano in rete le dimensioni del disastro sono enormi. Una colonna di fumo visibilità è visibile da grande distanza e sul posto sono arrivate numerose squadre di pronto intervento.

Incendio alla Demap di Beinasco: si lotta per spegnere le fiamme

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, un vasto incendio alla Demap di Beinasco è divampato nel pomeriggio di domenica 12 dicembre.

Si tratta di un’azienda di trattamento rifiuti, riciclo di imballaggi in plastica e plastica/metallo situata in via Aosta, nella zona industriale del paese conurbato nell’area metropolitana del capoluogo piemontese. Al momento non sono stati divulgati dettagli su cosa abbia scatenato l’incendio, ma le fiamme si levano alte e il fumo è visibile da chilometri.

Sul posto ci sarebbero almeno 6 squadre dei Vigili del Fuoco e 4 autobotti, riportano le fonti. Non solo, attivo anche il nucleo contro i pericoli nucleari, biologici, chimici e radiologici; ala Demap di Beinasco sono arrivate anche numerose ambulanze ma non vengono al momento riportate vittime.

Secondo maxi-incendio nel torinese in poche settimane

Quello di Beinasco non è l’unico disastro avvenuto in tempi recenti: si tratta infatti del secondo maxi-incendio nel torinese in poche settimane, dopo quello sviluppatosi in un capannone a Leini.

Ad andare a fuoco, il 4 dicembre scorso, è stato un capannone di 13mila metri quadri in via Manfredi Muzio. Lo stabile ospitava un’azienda che si occupava anche in quel caso di trattamento della plastica, la Boris Recycling.

Presente quindi nel capannone una grande quantità di materiale in plastica che ha a suo modo contribuito a rendere ancora più devastante l’incendio avvenuto, come probabilmente avvenuto in queste ore nel caso di Beinasco.