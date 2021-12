Roby Facchinetti e Francesco Facchinetti insieme a Verissimo: le parole di elogio al frontman dei Pooh

Programmi TV

Roby Facchinetti riceve una bellissima sorpresa nel corso di un’intima intervista a Verissimo. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, in studio fa capolino il figlio Francesco per una breve intervista insieme. Il frontman dei Pooh ha parlato della crescita e della maturità di suo figlio, mentre il dj ha speso parole di elogio per papà Roby, per la sua vita e per la rivoluzione avviata dalla sua band nel mondo della musica.

Roby Facchinetti insieme al figlio Francesco a Verissimo

A Verissimo Roby Facchinetti ritrova il figlio Francesco, prima protagonista di un commovente video-messaggio e poi ospite in carne ed ossa nel salotto di Silvia Toffanin.

Papà e figlio intervengono nel corso di una breve chiacchierata con la conduttrice, raccontando dettagli del proprio rapporto padre-figlio e della crescita personale di entrambi. Francesco Facchinetti parla della famiglia allargata che hanno costruito: “Siamo una grande famiglia allargata e la fortuna ha voluto che realmente vi vogliamo bene. Anche le litigate sono sincere, e cerchiamo di vivere tutti i momenti insieme“.

Roby Facchinetti, che ha visto il figlio crescere giorno dopo giorno, lo vede ora come un ragazzo adulto e maturo: “La paternità l’ha cambiato veramente tanto, l’ha maturato. Non è più quello scanzonato, quasi inaffidabile. Adesso è un po’ più affidabile“.

Francesco Facchinetti elogia papà Roby: “Ti stimo molto“

Roby Facchinetti, successivamente, spiega come nella sua famiglia la musica sia una fedele amica e consigliera. E anche i nipoti del cantautore respirano aria di musica grazie alla sua passione per le sette note: “Loro la musica la respirano, perché comunque più o meno nelle nostre famiglie si ascolta sempre musica.

Io sono sempre stato in mezzo alla musica da quando avevo 5 anni“.

Anche Francesco Facchinetti ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, e riconosce al padre Roby e ai Pooh un successo incredibile e meritato: “Hanno avuto la fortuna di fare una grande rivoluzione. Chi ha fatto come mio padre la rivoluzione della musica in Italia, poi si porta dietro questa forza. Quindi devo dire che hai avuto una grande vita papà. Ti stimo molto perché poter trasformare la propria passione nel proprio lavoro e cambiare le generazioni, deve essere una grande cosa“.