Alfonso Signorini dubbioso sul triangolo amoroso del Grande Fratello Vip: “Tutto finto o tutto vero?”

Grande Fratello

Sul rapporto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è intervenuto in prima persona anche lo stesso Alfonso Signorini. In queste puntate il conduttore è stato il vero e proprio narratore di questo chiacchieratissimo triangolo amoroso ma, nella puntata di questa sera, si è decisamente sbilanciato ponendo un dubbio: “È tutto finto e costruito da parte loro, o è tutto vero?“.

Alfonso Signorini: i dubbi del conduttore sui triangolo amoroso del GF Vip

Al Grande Fratello Vip il triangolo amoroso composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran non smette di stupire.

Settimana dopo settimana, puntata dopo puntata, si aggiungono sempre nuovi dettagli clamorosi che rendono questo affaire sentimentale sempre più imprevisto. In questi due mesi il narratore di tali dinamiche è stato lo stesso Alfonso Signorini, conduttore del reality, che ha sempre esposto chiaramente i fatti sulle vicende del trio.

Tuttavia, nella puntata di questa sera, il giornalista ha voluto rivolgersi al suo pubblico a casa palesando tutti i suoi dubbi su questa storia. Lo stesso Signorini ha ammesso di non essersi mai esposto apertamente prima su questa storia, ma stasera ha sentito l’esigenza di farlo: “Io vi devo confessare una cosa, amici a casa.

Vi devo confessare che ogni volta che mi trovo ad affrontare l’argomento piuttosto complicato del rapporto Alex-Delia-Soleil, io mi trovo in profondo imbarazzo. Non l’ho mai detto, ma è la verità“.

Alfonso Signorini si domanda: “Tutto finto o tutto vero?“

I dubbi di Alfonso Signorini su questo triangolo amoroso creatosi al Grande Fratello Vip prosegue in un flusso di pensieri e riflessioni senza sosta. E sempre rinvolgendosi ai telespettatori a casa: “Io mi chiedo, come credo molti di voi, se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta e pianificata da loro in ogni dettaglio.

O se è semplicemente il risultato imprevedibile di una serie di emozioni che non hanno più potuto controllare e che hanno vissuto dentro di loro. Insomma: è tutto finto e costruito da parte loro, o è tutto vero? Un’idea io me la sono fatta, come credo ciascuno di voi. Però vi posso garantire che da conduttore di questo programma, io mi limiterò a raccontare tutto ciò che accade nel bene e nel male. E poi sarà il tempo a dare le risposte a tutte le nostre legittime domande“.

Il conduttore ha così palesato tutti i suoi dubbi sulla vicenda e, al termine del suo intervento, lo studio è esploso in uno scroscio di applausi. Segno che le vicende di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran appaiono non del tutto trasparenti anche per una buona fetta di pubblico.