Amaurys Pérez dopo la pallanuoto è pronto a tornare in tv con un nuovo programma, ma dice di no al GF Vip

Amaurys Pérez ha contribuito a scrivere la storia della pallanuoto, vincendo medaglie e campionati che hanno reso la sua fama mondiale. Gli ultimi riconoscimenti risalgono ormai al 2012, ma chi ama il suo sport non può certo dimenticare le sue innegabili doti atletiche. Presto i suoi fan potranno seguirlo in una nuova sfida, che non lo vedrà impegnato in vasca, ma nel piccolo schermo della tv.

Amaurys Pérez da campione di pallanuoto a personaggio televisivo

Poche ore fa, Amaurys Pérez è stato ospite di RTL 102.5 News, dove è stato protagonista di una lunga chiacchierata su di sé e sulla sua più grande passione: la pallanuoto.

Lo sportivo cubano, naturalizzato italiano non ha potuto che ammettere il suo amore per la disciplina sportiva. “Lo sport mi emoziona sempre. Vivo con il sorriso grazie alla mia amata Cuba” ha rivelato. Pérez ha poi ammesso di avere un solo grande rimpianto: la mancata vittoria dell’Oro alle Olimpiadi. A Londra 2012 infatti, il pallanuotista si è aggiudicato una medaglia d’argento, vincendo invece l’oro ai Mondiali di Shanghai 2011.

La carriera sportiva non è la sola per la quale il grande pubblico lo ricorda. In Italia infatti, Amaurys ha preso parte anche a due programmi molto noti: Ballando con le stelle e L’isola dei famosi. “Inutile negare– ammette ora- Ballando mi ha dato la popolarità, ma l’Isola mi ha regalato tanta adrenalina”. “Mi stavo allenando con la nazionale e mi arriva la chiamata di Milly, il mio allenatore mi ha detto di andarci” ha continuato ricordando il momento dell’invito della conduttrice. “Così, sono arrivato a Roma per Ballando. Pensate che in quel periodo ero impegnato con il campionato e Milly mi chiamava dicendomi: Hai riposato?

Hai mangiato? Hai il cloro negli occhi…” ha ancora rivelato.

Amaurys Pérez dice di “no” al Grande Fratello Vip, ma annuncia un nuovo programma

Nonostante la parentesi televisiva dedicata al mondo dei reality e dei talent show, Amaurys Pérez spiega di continuare a preferire la pallanuoto ad alcuni programmi.

“Per adesso preferisco lo sport ai reality” osserva, lasciandosi poi sfuggire una confessione. “Ho detto no al Gf Vip perché non riesco a stare senza i miei figli e mia moglie” ha infatti rivelato lasciando intendere di aver ricevuto un invito. Il suo “no” alla televisione non sembrerebbe comunque essere definitivo.

“Sarò in un programma su LA9, andremo in giro per l’Italia per fare dimagrire la gente“ ha infatti fatto sapere a sorpresa. “Il programma si chiamerà Un Paese a dieta. Io sarò impegnato per la parte sportiva mentre ci sarà una nutrizionista insieme a me” ha aggiunto. “Non posso dire altro” ha infine dichiarato mantenendo il massimo riserbo sulla possibile data di inizio.