Anticipazioni Amici, puntata 19 dicembre. Fedez fa uno spoiler: svelati i nomi degli ospiti

La puntata domenicale di Amici è appena andata in onda e già emergono interessanti anticipazioni per il prossimo appuntamento settimanale. Quella di domenica 19 dicembre, sarà l’ultima puntata del talent show prima della pausa natalizia e a quanto pare per l’occasione saranno presenti alcuni artisti molto amati dal pubblico italiano. Oltre a loro non mancheranno le solite sfide, che potrebbero decretare l’uscita di alcuni concorrenti.

Anticipazioni Amici: gli ospiti della puntata di domenica 19 dicembre

La puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 19 dicembre riserverà grandi sorprese ai fan del talent.

Come rivela il sito Quello che tutti vogliono sapere, per intrattenere i concorrenti e il pubblico in studio e casa, Maria De Filippi ha chiamato a raccolta una serie di personaggi molto apprezzati. Fra questi vi saranno anche degli ex protagonisti del format. In particolare si dovrebbe trattare di Alessandra Amoroso, Deddy e Briga. Oltre a loro, lo studio di Amici dovrebbe accogliere anche il duo comico formato da Pio e Amedeo, ma non solo.

Come in parte già rivelato da lui stesso attraverso le sue storie Instagram infatti, Fedez sarà a sua volta ospite del programma.

Fedez e lo spoiler sulla partecipazione ad Amici

Ieri, Fedez ha deciso di condividere alcuni momenti della sua giornata fra le sue storie di Instagram, finendo per “spoilerare” parte di ciò che potrebbe ritrovarsi a fare sul palco del talent. Il cantante ha infatti condiviso un selfie che lo ritraeva in treno, svelando la direzione del suo viaggio: Roma. Proprio qui si trovano infatti gli studi di Amici. “Allora, non posso spoilerarvi dove sono” ha aggiunto poi riprendendosi in un camerino qualche ora più tardi.

“Posso spoilerarvi la coreografia che farò” ha poi annunciato, pubblicando un video in cui lo si vede ballare ripreso, fra gli altri anche da Alessandra Amoroso. In una serie di storie successive, Fedez si è poi mostrato mentre era impegnato nelle prove in una delle sale da ballo abitualmente utilizzate dai concorrenti del talent.

Con lui sembrerebbero esserci stati anche due professionisti molto noti agli appassionati del programma: Sebastian e Andreas Muller.

Fedez prove Amici

Anticipazioni Amici: l’ultima puntata prima di Natale

Come rivelato da Quello che tutto vogliono sapere, quella del 19 dicembre dovrebbe essere una puntata colma di emozioni.

A quanto pare, tutta la gara sarà a tema natalizio. Fedez dovrebbe occuparsi di stilare la classifica di gradimento. In quest’ultima, gli ultimi posti potrebbero toccare a Nicol e Rea, che dovrebbero quindi finire in sfida. Alex, Albe, Elena e Cristiano dovrebbero vincere le loro sfide. Dopo aver ricevuto la sospensione della maglia da parte di Alessandra Celentano invece, Cosmary potrebbe riscontrare qualche difficoltà nel riconquistarla.