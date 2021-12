Bimba si salva dall’incidente aereo grazie all’abbraccio del padre: lui muore proteggendola

Cronaca dal Mondo

Lo scorso 13 novembre lo stato americano del Michigan si è visto teatro di un terribile incidente aereo. Un piccolo aereo per pendolari, mentre cercava di atterrare si è schiantato e ha causato la morte di quattro persone. Solo la piccola Laney di 11 anni si è salvata, probabilmente grazie all’abbraccio del padre durante l’incidente.

Padre muore per salvare la figlia da un incidente aereo

Secondo quanto riportato da ABC News il 13 novembre 2021 è avvenuto un piccolo incidente aereo di pendolari su un’isola nel lago Michigan.

È costato la vita a Mike Perdue e ad altre tre persone. La figlia, invece, Laney Perdue, è riuscita a salvarsi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13:30 all’aeroporto di Welke sull’isola di Beaver, nell’estremo nord del lago Michigan. Il velivolo bimotore Britton-Norman BN-2 si è schiantato in fase di atterraggio all’aeroporto dopo essere partito da Charlevoix, nel Michigan, a circa 32 miglia di distanza. Fortunatamente un equipaggio di elicotteri della Guardia Costiera dei Grandi Laghi si stava addestrando nella zona in quel momento e ha risposto alla chiamata di emergenza dall’isola.

L’abbraccio del papà salva la piccola Laney

Laney Perdue è l’unica sopravvissuta all’incidente. “Il suo ultimo ricordo è suo padre che l’afferra e la tiene molto, molto stretta“, ha detto Christie Perdue, mamma di Laney, al corrispondente dei trasporti di ABC News Gio Benitez. Perdue ha spiegato che Laney ha subito lesioni solo su un lato del suo corpo, mentre l’altro lato è stato protetto da uno dei “grandi abbracci da orso” di suo padre. Laney ha presentato cinque fratture, ma piano piano si sta riprendendo e la mamma è molto fiduciosa.

È stabile e riceve cure in un ospedale pediatrico a Grand Rapids.

Incidente aereo fatale: la perdita del marito è papà

“Abbiamo il cuore spezzato per la perdita di mio marito, un padre, un fratello, un figlio e un amico. Ha dato i migliori abbracci da orso e credo che abbia afferrato nostra figlia e l’abbia protetta. È il suo ultimo ricordo prima dell’incidente“, ha detto Christie Perdue in una dichiarazione riportata da ABC News. “La nostra comunità ci ha circondati di amore”, ha detto Christie Perdue. “Laney sta ricevendo lettere dalle scuole di tutto il Michigan, ma anche da New York e da tutto il Minnesota” ha concluso commossa.