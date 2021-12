Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo: crisi rientrata nella coppia? Il post dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne

A Uomini e Donne si formano ogni anno tante nuove coppie. Sia tra i protagonisti del trono over, che tra quelli del trono classico, i feeling e le conoscenze si trasformano, spesso, in vere e proprie storie d’amore. Negli anni, alcune coppie uscite dal programma si sono trasformate in consolidate famiglie e i telespettatori hanno potuto continuare a seguire i personaggi del cuore attraverso le foto condivise sugli account social.

Una delle coppie più amate del programma è quella formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. I due sono stati protagonisti di uno dei troni più burrascosi e tormentati della storia del dating show.

Ma, subito dopo la fine del programma, è arrivato il matrimonio e la nascita di due bambini.

Anche per Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sono arrivate due cicogne, ma, ultimamente, le indiscrezioni hanno parlato di crisi tra i due. Adesso, sembra che nella coppia di Uomini e Donne sia tornato il sereno.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo: il post che chiude la crisi

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sembrano di nuovo felici e contenti insieme.

Dopo un periodo in cui s’ipotizzava una crisi tra l’amata coppia di Uomini e Donne, adesso, l’ex corteggiatrice ha condiviso uno scatto che sembra zittire ogni polemica.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo appaiono nuovamente complici, davanti al magnifico sfondo di Ponte Vecchio. I due si sono scelti nel 2013 a Uomini e Donne e dopo qualche anno sono arrivati Brando e Zeno.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo: le voci di crisi

Tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sembra non ci siano più problemi. La foto di coppia, postata dall’ex corteggiatrice, arriva dopo delle voci di crisi, che sono nate da alcune sue storie.

Anche Amedeo Venza aveva confermato che la coppia si trovasse in un periodo difficile, come riportato da Today: “Mi permetto di parlarne perchè ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi. Non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie…ma stanno passando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo se lo sentiranno“.