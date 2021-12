Live! Corsa contro il tempo: la trama ed il cast del film in onda lunedì 13 dicembre su Italia1

TV e Spettacolo

Su Italia1 arrivfa un adrenalinico film che racconta la storia idi un inseguimento che verrà seguito in ogni sua mossa in live da un programma televisivo. La trama ed il cast della pellicola.

La proposta di Italia1 per la prima serata di lunedì 13 dicembre 2021 è un adrenalinico action thriller dove Aaron Edward Eckhart interpreta Frank Penny. L’uomo è un poliziotto caduto in disgrazia che in cerca di una seconda vita insegue quella che sembra essere una seconda possibilità ma è quando la figlia undicenne del capo della polizia viene rapita che l’uomo vedrà cambiare del tutto la sua vita cercando di fare di tutto per salvarla. La pellicola Live! Corsa contro il tempo va in onda oggi in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1.

Live! Corsa contro il tempo: il cast e le curiosità del film

Live! – Corsa contro il tempo (dal titolo in lingua originale di Line of Duty) è un film del 2019 diretto da Steven C. Miller. Il regista e sceneggiatore statunitense torna al cinema con questo film dopo le pellicola di buon successo come Arsenal del 2017, First Kill dello stesso anno ed anche Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno del 2018.

Il cast vede nei panni del protagonista Aaron Eckhart mentre in quelli di un personaggio secondario troviamo il noto Giancarlo Esposito, conosciuto in tutto il mondo soprattutto per l’interpretazione di Gustavo “Gus” Fring in una delle serie televisive più conosciute ed apprezzate del mondo come Breaking Bad oltre che per essere uno dei volti principali del videogioco Far Cry.

A completare il cast anche gli altri attori Dina Meyer, Courtney Eaton, e Ben McKenzie.

Live! Corsa contro il tempo: la trama della pellicola

Frank Penny è un poliziotto caduto in disgrazia che cerca una difficoltosa risalita dopo l’ultima caduta. La vita gli presenterà una nuova possibilità per riscattarsi quando verrà rapita la figlia undicenne del suo capo.

Così Franck cercherà di fare di tutto per salvarla, sfruttando anche l’aiuto di Ava Brooks, una presentatrice del programma di notizie che di fatto segue ogni sua mossa e tentativo in tempo reale.

Tutta la città avrà quindi la possibilità di vedere in Live, per l’appunto, tutto ciò che sta accadendo in questa lotta contro il tempo che Frank e Ava devono vincere per mettere in salvo la piccoletta.