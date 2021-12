Matteo Salvini contatta i leader delle altre forze politiche per decidere il “dopo Mattarella”

Politica

Occhi puntati sul dopo Sergio Mattarella. Matteo Salvini contatta i leader delle altre forze politiche per aprire un tavolo di dialogo e decidere il futuro del Colle.

Ormai è chiaro che non ci sarà un Sergio Mattarella bis. Il Quirinale dovrà cambiare inquilino e l’attuale presidente della Repubblica ha reso ben chiaro più e più volte che il partiti dovranno trovare un’altra quadra. Proiettato verso la decisione c’è Matteo Salvini che sembra abbia già proposto ad altri leader un confronto che avverrà subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio. Insomma, spazio alla legge prima di decidere cosa succederà dopo.

Matteo Salvini incontra gli altri leader

Matteo Salvini ha infatti proposto un incontro da organizzare per decidere il futuro del Quirinale.

Oggi un giro di telefonate e alcuni incontri con l’obiettivo di “valorizzare il ruolo del centrodestra e della Lega in particolare, mai così ‘pesanti’ in vista della scelta dell’inquilino del Quirinale, ma anche iniziare quel percorso di pacificazione di cui il leader leghista aveva parlato anche al premier Mario Draghi pochi mesi fa. Un percorso per ‘ricucire’ un Paese stressato dalla pandemia“, dicono dalla Lega, riporta AdnKronos.

Il giro di telefonate ha compreso quelle a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Poi il leader della Lega ha incontrato Giovanni Toti. E non si è fermato qui: sono stati contattati anche Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi, poi Luigi Brugnaro, Carlo Calenda, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi. Il giro di telefonate e incontri non è finito ma prepara il terreno al post Legge di Bilancio.

Quello del Presidente della Repubblica è un ruolo cruciale e “rischia di essere molto complicata quindi cerchiamo di offrire scene positive e costruttive: faccio appello perché tutti portino il loro contributo, il centrodestra parte con numeri importanti e nessuno a sinistra può sedersi a un tavolo e dire quello no“, ha detto Salvini a Italia 7 Gold.

E ancora: “Chiamerò tutti i segretari chiedendo un momento di confronto e di condivisione. Mi auguro che tutti accolgano l’invito. Ritengo mio dovere provare a trovare una sintesi comune e la proposta sarà quella di vedersi ed incontrarsi“.

Il parere di Giorgia Meloni

Intanto Giorgia Meloni ha messo le mani avanti chiarendo che “Adesso è presto per parlarne, c’è la manovra. Ma faremo del nostro meglio per mettere una persona adeguata al momento molto difficile“, ha chiarito da Rieti, dove stava presentando il suo libro, riporta Ansa.