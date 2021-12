Oroscopo Paolo Fox settimana dal 13 al 19 dicembre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 13 al 19 dicembre

Oroscopo per la settimana dal 13 al 19 dicembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Amici nati sotto il segno dell’Ariete, questa sembra essere una tranquilla settimana per voi, cercate di approfittarne, anche se in realtà, secondo Paolo Fox, non riuscirete a concludere un granché. Alcuni pianeti tesi e nervosi renderanno a tratti difficile il vostro impegno in questo periodo, ma dal fine settimana sembra possibile che qualcosa migliori in maniera marcata!

Oroscopo Toro

La settimana che sembra attendere voi amici del Toro vi metterà in alcune posizioni veramente ottime, rendendovi assoluti protagonisti di questo periodo entusiasmante! Mercurio, Venere e il Sole, che arriverà un pochino in ritardo, renderanno veramente meravigliosa la vostra vita amorosa, mentre sul lavoro forse dei gratificanti risultati vi attendono qua e là!

Oroscopo Gemelli

Cari amici nati sotto i Gemelli, quello che vi attende nel corso di questa settimana sembra essere veramente molto entusiasmante, specialmente a partire da giovedì, per culminare in un fine settimana veramente al top, sotto tutti i punti di vista!

Anche in amore, forse, presto sarà ora di fare qualche passo avanti, che siate impegnati o single poco importa!

Oroscopo Cancro

Carissimi nati sotto il Cancro, la vostra settimana sembra volervi spingere a prendere alcune decisioni di petto, ma cercate di valutarle anche accuratamente nel caso siano decisioni importanti. Venere continua ad essere fastidiosa per voi, ma basterà mantenere la calma, evitare di litigare e tutto si sistemerà senza pressoché nessuno sforzo concreto!

Oroscopo Leone

Cari amici nati sotto il segno del Leone, quello che sembra configurarsi per voi in questa settimana è un meraviglioso Marte che renderà energici ed attivi, pronti ma anche determinati ad ottenere qualcosa di nuovo ed importante sul lavoro! In amore, se la vostra coppia fosse in crisi, allora in queste giornate sembrate veramente riuscire a recuperare tutto!

Oroscopo Vergine

Secondo le letture che Paolo Fox ha fatto dei vostri astri e dei loro transiti, la settimana che si sta aprendo al vostro cospetto sembra essere veramente bella, carissimi amici nati sotto il segno della Vergine!

Dovrete, a tratti, darvi da fare un pochino di più, seguendo anche le indicazioni che il destino sembra volervi dare, ma tutto procederà con una grande serenità per voi!

Oroscopo Bilancia

Una settimana decisamente impegnativa sembra attendere voi amici nati sotto il segno della Bilancia. Sarà particolarmente importante che rimaniate concentrati per tutta l’interezza della settimana, o il rischio di commettere qualche piccolo errore potrebbe essere pressante.

Problemi in vista, forse vi sentite un po’ sotto pressione.

Oroscopo Scorpione

Carissimi Scorpione, quello che sembrerebbe attendere voi nel corso di questa settimana è un cielo veramente bellissimo, pieno di piccole e grandi opportunità! Le sorprese, in queste giornate, non mancheranno affatto, mentre potreste anche ricevere qualche notizia entusiasmante che vi svolterà completamente l’umore!

Verso Natale qualcosa cambierà nella vostra vita!

Oroscopo Sagittario

Amici nati sotto il segno del Sagittario, quello che sembra attendervi all’orizzonte per questa settimana, almeno secondo le letture fatte da Paolo Fox, non sarà così tanto promettente. Da venerdì, in particolare, la Luna si farà decisamente opprimente, mentre alcune situazioni sembrano poter ripartire prestissimo!

Oroscopo Capricorno

La vostra settimana, amici del Capricorno, sembra essere veramente bella ed importante, posizionandovi tra i segni in assoluto più favoriti e fortunati! Ora come ora è necessario che facciate il possibile per recuperare tutto ciò che potrebbe essersi incrinato nell’ultimo periodo, dal lavoro all’amore! Le relazioni vivranno momenti di forte intensità ed emotività!

Oroscopo Acquario

Carissimi nati sotto il segno dell’Acquario, questa settimana non sembra volervi regalare pressoché nessuna grande opportunità rinnovata, ma anzi potrebbe mettervi in difficoltà in alcuni momenti a causa della Luna opposta. Secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox, in questo momento, siete molto stanchi, ma presto tutto migliorerà esponenzialmente!

Oroscopo Pesci

Cari amici nati sotto i Pesci, nel corso di questo mese le occasioni per voi non sembrano proprio mancare, e nell’ultima parte di dicembre sembrate poter conoscere un fantastico Giove! Dall’inizio del prossimo anno potrete cambiare tantissime cose nella vostra vita, mentre per ora è importate che diate il massimo per non incappare in questioni negative!

