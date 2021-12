Volano ancora gli stracci tra Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne. Commento puntata 13 dicembre

Uomini e Donne

Diego Tavani e Ida Platano non riescono più ad andare d'accordo dopo la fine della loro storia d'amore. Nella puntata del 13 dicembre, la lite è scoppiata di nuovo.

Ida Platano intrattiene il pubblico di Uomini e Donne, da anni con le sue vicende amorose. Con Riccardo Guarnieri è stato amore a prima vista, trasformatosi, poi, in una lunga soap opera televisiva, con tanto di partecipazione a Temptation Island.

Ma se il Cavaliere pugliese sembrava il peggio, nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, Ida Platano, sta conoscendo degli uomini davvero incommentabili. Prima Marcello Messina e dopo Diego Tavani, la Dama sembra essere diventata il bersaglio di chi è in cerca di un po’ di visibilità nel dating show.

Anche nella puntata del 13 dicembre Ida Platano ha continuato la bagarre con Diego Tavani, cominciata molte puntate fa.

Ida Platano e Diego Tavani: una storia senza fine?

La domanda cruciale è: finirà mai la polemica attorno alla storia, che poi storia non è mai stata, tra Ida Platano e Diego Tavani? Sembra proprio di no, certamente alla Befana sentiremo ancora litigare quei due, forse anche dopo.

Il Cavaliere, dal canto suo, ce la mette tutta per creare la frizione. Ha deciso d’uscire proprio con Elena, brutta copia di Ida Platano.

Sventolando la nuova fiamma davanti agli occhi della piangente Dama La scintilla è stata, così, facilmente servita. Siamo tornati, quindi, punto a capo con la Dama che ha recriminato tutti i soprusi subiti dal Cavaliere e gli opinionisti che le facevano da eco. Nessuno toglie il fatto che, per quanto sia stato falso il Cavaliere, si merita questo e altro, ma avere anche Armando Incarnato dietro le spalle che ti attacca come un mastino napoletano, non deve essere affatto facile.

Cosa non si fa per la notorietà!

Dopo Ida Platano e Diego Tavani, tocca ad Andrea Nicole Conte

La scelta di Andrea Nicole Conte è vicina e si vede.

Infatti la tronista sembra del tutto, completamente e pazzamente presa da Ciprian Aftim. Nella puntata del 13 dicembre di Uomini e Donne, la dura Andrea Nicole Conte si è dovuta arrendere al più comune cliché del programma, trasformandosi nella classica tronista con il prosciutto sugli occhi.

Ciprian Aftim ha sottilmente insultato Andrea Nicole Conte, in puntata, ma la tronista ha continuato indomita a difenderlo. Nulla ha scalfito la fissazione, ormai lo si può dire, della tronista che non vede altro che un principe azzurro nel suo bel corteggiatore.

Anche Maria De Filippi ha sottolineato la situazione, ma Andrea Nicole Conte va dritta per la sua strada.