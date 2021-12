10 giorni con Babbo Natale: la trama ed il cast del film con Diego Abatantuono in onda su Canale 5

TV e Spettacolo

Diego Abatantuono è un anziano signore convinto di essere Babbo Natale che dopo un incidente non ricorda granché della sua vita se non essere proprio il magico Babbo.

Martedì 14 dicembre 2021 su Canale5 inizia a respirarsi aria natalizia con l’arrivo di una commedia firmata dal regista Alessandro Genovesi. Una allegra famigliola che deve recarsi in Svezia per questioni di lavoro si imbatte casualmente in un anziano signore, interpretato da Diego Abatantuono, che dice di essere Babbo Natale ma che non ricorda granché della sua vita passata. La pellicola 10 giorni con Babbo Natale arriva sul canale Mediaset in prima visione assoluta a partire dalle ore 21:30 circa. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

10 giorni con Babbo Natale: il cast e le curiosità del film

10 giorni con Babbo Natale è un film del 2020 scritto e diretto da Alessandro Genovesi, apprezzato regista e sceneggiatore che già in passato ha conquistato il pubblico nostrano con altre commedie di punta come Puoi baciare lo sposo o Ma che bella sorpresa.

La pellicola che va in onda su Canale5 è il sequel del film 10 giorni senza mamma uscito un anno prima e vede il ritorno del cast al completo con l’aggiunta di Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale.

Torna dunque l’allegra famigliola guidata da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, apprezzata interprete già vista nell fortunato filone di film inaugurato da Benvenuti al Sud.

10 giorni con Babbo Natale: la trama del film

Carlo e Giulia stanno attraversando due fasi molto diverse della loro vita, con il primo disoccupato che si prende cura dei figli e la seconda che arriva ad una importante svolta di carriera con una proposta irrinunciabile ricevuta a pochi giorni dal Natale.

Presi dall’entusiasmo decidono quindi di imbarcarsi in un viaggio per la Svezia insieme ai tre figli a bordo del vecchio camper di famiglia custodito gelosamente da Carlo.

L’allegra famiglia una volta superata l’Austria con qualche difficoltà, si imbatte investendolo con il proprio mezzo in uno strano uomo che è convinto di essere Babbo Natale.