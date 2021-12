15enne muore dopo aver mangiato al ristorante giapponese: aperte le indagini sul locale e sul suo medico

Cronaca Italia

Un 15enne è morto dopo aver consumato un pasto di sushi all you can eat presso un ristorante giapponese di Napoli. Si indaga sul locale e sul medico che lo ha curato.

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in queste ore dopo aver consumato un pasto presso un ristorante. La Procura di Napoli sta indagando sulla sua morte, per cercare di comprendere cosa possa essere successo. Sul registro degli indagati sono stati già iscritti i nomi del titolare del ristorante e del medico di base presso il quale il giovane era in cura.

Muore a 15 anni dopo aver mangiato al ristorante: la vicenda

Lo scorso 23 novembre, il 15enne Luca Piscopo (nome riferito da La Stampa) si era recato con alcune amiche a mangiare presso un ristorante giapponese di sushi in località Vomero.

Qui, avrebbe usufruito della formula “all you can eat” a 14,99€. Tornato a casa, il giovane aveva iniziato ad accusare sintomi da intossicazione, spiega Ansa. A quanto pare le sue condizioni potrebbero essere state determinate dal batterio della salmonella. Stando a quanto riferisce La Stampa, anche i suoi amici avrebbero accusato simili sintomi da intossicazione alimentare.

Il 15enne avrebbe accusato sin da subito disturbi intestinali e febbre. Il suo medico, un 61enne, gli avrebbe prescritto una terapia domiciliare.

Inizialmente i medicinali sembrerebbero aver avuto effetti positivi, determinando dei miglioramenti. Tuttavia, lo scorso 2 dicembre, dopo un improvviso peggioramento Luca è morto. Il giovane era un grande tifoso del Napoli e in occasione della partita della sua squadra del cuore contro l’Atalanta è stato esposto uno striscione in suo ricordo.

Mangia al ristorante giapponese e muore a 15 anni: le indagini sul caso

La Procura di Napoli ha iscritto i nomi del proprietario del ristorante sushi, un cittadino cinese di 55 anni e del medico di base al quale il 15enne si era affidato.

Il 61enne gli aveva prescritto la terapia domiciliare risultata poi incapace di guarirlo. Ora, come fa sapere La Stampa, il medico legale ha chiesto ai periti di indagare sulle condizioni di salute dell’adolescente, per comprendere se avesse dei problemi di salute non diagnosticati. Oltre a ciò dovrà essere analizzata la natura del cibo mangiato il 23 novembre. Anche le cure prescritte per il giovane dovranno essere valutate. A quanto pare il medico gli avrebbe consigliato di assumere un antipiretico per la febbre, fermenti lattici per disturbi intestinali e infine un antibiotico.

Dopo una settimana la febbre sarebbe effettivamente diminuita e le sue condizioni avrebbero dato segnali di lento miglioramento. In seguito però il 15enne è peggiorato, morendo improvvisamente.